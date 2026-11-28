El Estadio Banorte todavía no termina de borrar las huellas de la NFL. A seis días de recibir el primer Sunday Night Football disputado fuera de Estados Unidos, el terreno de juego conserva algunas señales de aquella jornada en la que 85 mil aficionados presenciaron la victoria de los San Francisco 49ers sobre los Minnesota Vikings.

Esta noche, el césped volverá a tener una exigencia distinta. América y Monterrey disputarán el partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026, con una eliminatoria que llega sin goles después del 0-0 registrado en el primer encuentro.

Cancha del Estadio Banorte El Estadio Banorte sufrió daños tras el San Francisco 49ers vs Minnesota Vikings

La NFL pasó por el Coloso de Santa Úrsula el domingo 22 de noviembre. Los 49ers se impusieron 35-10 a Minnesota en un encuentro que tuvo a Brock Purdy como protagonista, con tres pases de anotación, dos de ellos para George Kittle.

En las inmediaciones de las áreas todavía se distinguen los logotipos de los Vikings y los 49ers, una marca del montaje especial que acompañó el partido de futbol americano y las iniciales de la NFL al centro del terreno de juego. También permanecen los cables utilizados para sujetar las redes que se elevan detrás de las diagonales durante los intentos de gol de campo y puntos extra.

¿En qué condiciones está el césped del Estadio Banorte?

A pesar del desgaste que supone recibir dos espectáculos deportivos de características tan diferentes en un periodo corto, el terreno de juego luce en buenas condiciones.

La superficie mantiene una apariencia uniforme y está lista para recibir el encuentro entre América y Monterrey. No se observan, a simple vista, daños generalizados que comprometan el desarrollo del partido, aunque todavía quedan rastros del montaje que acompañó a la NFL.