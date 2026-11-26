El Cruz Azul se mete a la cancha del León, en el partido de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026 de la Liga MX, partido que se jugará en punto de las 9:10 de la noche, al cual llegan los celestes como ligeros favoritos por su posición en la tabla y por ser los actuales campeones, aunque en los 90 minutos podría ocurrir cualquier cosa.

La Liguilla está en marcha y luego de dos días de actividades, toca el turno que en la ciudad en la que la vida no vale nada, los celestes y su amor azul se enfrenten a este reto.

León vs Cruz Azul Liga MX Cuartos de Final

Así llegan León y Cruz Azul al partido de Cuartos de Final

El León llegó a Liguilla colocado en el séptimo escalón del torneo, con 26 puntos logrados luego de siete victorias, cinco empates y cinco derrotas. Destaca que fue la tercera mejor defensiva del torneo, solo permitiendo 22 goles en contra; el mejor fue Chivas con 15 goles en contra.

En casa, de ocho partidos ganaron cuatro cotejos, empataron en dos ocasiones y perdieron otros dos partidos.

En lo que respecta a Cruz Azul, quedaron en segundo sitio de la tabla general, con 32 puntos, a solo uno del liderato. Ganaron 10 juegos, empataron dos y perdieron cinco compromisos.

En sus juegos de visita, Cruz Azul ganó cinco enfrentamientos, empató un partido y perdió en tres apariciones.

El antecedente más próximo de León vs Cruz Azul

En el torneo regular, León tuvo la misión de meterse al Estadio Azteca y ahí Cruz Azul ganó por 2-1 cuando se jugó la Jornada 15 del Apertura 2026.