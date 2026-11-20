Este viernes 20 de noviembre del 2026 se disputaron tres encuentros que han cambiado la tabla de posiciones del Apertura 2026.

La cima de la tabla se mantiene igual pues en el primer lugar de la tabla se encuentra Cruz Azul con 32 puntos conseguidos, siendo seguido por América y Chivas que llegan con 30 puntos. En cuarto lugar se acomoda el Atlas con 28 puntos conseguidos tras empatar con Juárez en su último partido del torneo regular, ahora debe de esperar resultados pues puede bajar hasta el sexto lugar de la tabla.

En el quinto lugar se ubican Toluca con 27 puntos. En séptimo aparece Santos con 25 puntos, en octavo Rayados de Monterrey con 24 puntos.

En la lucha por un lugar a la Liguilla se ubica en noveno León con 23 puntos, Pachuca en el décimo lugar con 22 puntos conseguidos, en onceavo se encuentra Pumas con 21 puntos.

En el lugar 12 y 13 se ubican Puebla y Atlético de San Luis con 20 puntos conseguidos. En el lugar 14, Querétaro quedó eliminado con la victoria de Xolos, con 20 puntos, aun con su último juego por disputar.

En el lugar 15 se encuentra Tigres con 15 puntos, Atlante con 14 en el puesto 16, en el lugar 17 Necaxa con 13 puntos y en el último puesto Juárez con 12 puntos.

Cruz Azul con 32 puntos. América con 30 puntos. Chivas con 30 puntos Atlas con 28 puntos. Toluca con 27 puntos Xolos de Tijuana con 25 puntos. Santos con 25 puntos. Rayados de Monterrey con 24 puntos. León con 23 puntos. Pachuca con 22 puntos Pumas con 21 puntos. Puebla con 20 puntos. Atlético de San Luis con 20 puntos. Querétaro con 20 puntos. Tigres con 15 puntos Atlante con 14 puntos Necaxa con 13 puntos Juárez con 12 puntos

Los juegos que faltan por disputarse de la Jornada 17 del Apertura 2026

Los partidos que quedan por disputarse en la Jornada 17 del Apertura 2026 son:

Sábado 21 de noviembre

Pachuca vs Toluca — 16:50 hrs

Santos Laguna vs León — 17:00 hrs

Pumas vs Monterrey — 19:00 hrs

Tigres vs América — 21:00 hrs

Domingo 22 de noviembre