El delantero mexicano Santiago Gimenez, quien actualmente milita con el Porto en un préstamo de un año procedente del Milan este verano, estaría en el momento más complicado de su carrera y corre el riesgo de quedarse sin equipo, situación preocupante del recién mundialista con México.

Lo de Santi Gimenez ha sido un calvario, y que se ha extendido por más de un año prácticamente y que comenzó con una lesión de tobillo que requirió operación en diciembre del 2025, reposo y lo que no le ha permitido resurgir pese a todos sus intentos.

Santi jugaba en el Feyenoord hasta el invierno del 2024, donde se hizo figura y por lo que llamó la atención del Milan quien lo firmó, siendo el gran ascenso del azteca ex del Cruz Azul, hacia un equipo de primera línea, de categoría mundial y en el que iba a buscar probar toda su calidad.

Ya en Milan comenzó a ganar confianza, aunque intentando adaptarse, ganarse un lugar y ser titular, pero esa lesión de tobillo empezó a dar más molestias.

Santi, entendiendo que en el verano sería el Mundial, decide operarse a finales del 2025 para tener un tiempo de recuperación y rehabilitación.

Pero en el Milán no logró regresar en el nivel deseado; sí fue al Mundial pero tampoco fue factor y en el marco del evento se volvió a lastimar el tobillo, aunque no hubo graves consecuencias, pero sí una inercia de esa situación.

Finalmente en el último mercado de verano, el Milan tomó la decisión de moverlo en Europa y encontró en Porto al mejor aliado con quien negoció un préstamo por un año con opción a compra en caso de alcanzar ciertos objetivos, acuerdo en el que los Dragones Azules se hacía cargo del salario y era obligada la compra por esos objetivos por alcanzar.

Pero Santi no ha rendido lo suficiente, es la tercera opción en la posición y se percibe aún esa pólvora mojada del mexicano, la falta de cercanía al arco, y hasta una falta de confianza.

Porto le regresaría al Milan al delantero Santi Gimenez

En una noticia que llega desde Portugal, el Porto al tener apenas con Santi dos goles, y tan solo 343 minutos disputados, estaría con la idea de regresarle a Milan al jugador mexicano.

Eso que parte como un rumor de la prensa extranjera, metería en problemas a todo mundo, porque Milan tendría que volverlo a acomodar, pero en su intención de recuperar su inversión, pero con pocos argumentos tendría casi que rematar al jugador mexicano.

Y claramente para Santiago Gimenez sería una nueva caída de la cual tendrá que reponerse y levantar la cara, porque los goles y argumentos que lo llevaron a puntos importantes no fueron casuales.

La línea del tiempo de los movimientos de Santi Gimenez en su carrera

Santiago Gimenez en su carrera