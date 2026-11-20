Así como aún quedan boletos para ver la visita de Cruz Azul a Chivas, el equipo celeste atraviesa un gran momento en el cierre del Apertura 2026. Con Joel Huiqui al frente, suma 5 victorias consecutivas y busca asegurar el liderato general. En tanto, el ex entrenador de La Máquina, Nicolás Larcamón, vive un complejo momento en el Real Sporting Gijón.

Mientras Cruz Azul tendría movimientos en el mercado de fichajes, Larcamón vive una realidad diferente en España. En su primera experiencia europea, el DT argentino no logra grandes resultados y reconoció que mantiene una deuda con los aficionados.

Joel Huiqui El jugador con más minutos bajo la conducción de Huiqui (Cruz Azul)

El complejo momento de Nicolás Larcamón en su equipo

Después de su salida de Cruz Azul en abril de 2026, Larcamón asumió la dirección técnica del Sporting de Gijón para la temporada 2026/27 de LaLiga Hypermotion (Segunda División). Sin embargo, su comienzo en el futbol español está marcado por la irregularidad y los problemas para conseguir resultados en El Molinón (como local).

En 7 partidos como local, el equipo registra 3 victorias, 1 empate y 3 derrotas, con 7 goles a favor y 8 en contra. Además, hubo lesiones de futbolistas importantes. El propio Larcamón habló de la responsabilidad que siente con los aficionados.

Nicolas Larcamon Nicolás Larcamón (MexSport)

Joel Huiqui disfruta de Cruz Azul y su buen momento

La actualidad de Cruz Azul es muy diferente. Bajo la conducción de Joel Huiqui, el equipo consiguió 5 triunfos consecutivos en el Apertura 2026 y tiene el liderato de la Liga MX con 32 puntos.

Además, acumula 6 partidos sin perder ante los otros tres grandes (América, Chivas y Pumas), con un balance de 3 victorias y 3 empates. Esa racha tendrá una nueva prueba en su visita al Guadalajara en la Jornada 17 este domingo.

Joel Huiqui Huiqui manda a la banca a una de sus estrellas en Cruz Azul (Cruz Azul)

El conjunto celeste puede asegurar el primer puesto de la clasificación con una victoria frente a Chivas. Si empata, también podría terminar como líder, siempre que América no consiga vencer a Tigres.

Huiqui también encontró respuestas en la rotación del plantel, con minutos para futbolistas de segunda línea y jóvenes. Después de conquistar la Décima en el Clausura 2026, Cruz Azul busca defender su título en la Liguilla.