Este viernes 27 de noviembre del 2026, el conjunto del Necaxa dio a conocer la salida de 8 jugadores del club en plena Liguilla del Apertura 2026 luego de quedar eliminados y terminar en el lugar 16 de la tabla con 14 puntos.

El club informó que Lorenzo Faravelli, Emilio Martínez, Luis Jiménez, Misael Pedroza, Rogelio Cortéz, Christopher Andrade, Carlos Vargas y Kevin Rosero, terminaron su etapa y dejan de ser futbolistas de los Rayos.

“Como parte del proceso de conformación del plantel que representará a nuestra institución en el torneo Clausura 2027, los jugadores Lorenzo Faravelli, Emilio Martínez, Luis Jiménez, Misael Pedroza, Rogelio Cortéz, Christopher Andrade, Carlos Vargas y Kevin Rosero concluyen su etapa con Club Necaxa”.

El club les agradeció en el comunicado por su compromiso, trabajo y profesionalismo en el tiempo que formaron en el equipo.

“Agradecemos a cada uno de ellos su compromiso, trabajo y profesionalismo durante el tiempo que formaron parte de nuestra institución y les deseamos éxito en sus próximos proyectos”.

Por último, informaron que van hacer más cambios en el equipo de cara al Clausura 2027, por lo que se espera que confirmen a sus nuevos refuerzos.

“La conformación del plantel para el Clausura 2027 continuará en los próximos días. Cualquier información al respecto será comunicada oportunamente através de nuestros canales oficiales”.

Así terminó Necaxa en el Apertura 2026

El conjunto de Necaxa terminó en el lugar 16 de la tabla con solo 14 puntos conseguidos luego de 3 victorias, 5 empates y 9 derrotas en las que marcó 19 goles y recibió 30 tantos.

El club tuvo un mal torneo, por lo que la directiva habría tomado la decisión de hacer un cambio destacado para poder volver a competir.