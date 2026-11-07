Pumas vs América: Alineaciones CONFIRMADAS del Clásico Capitalino; así salen las Águilas y los universitarios

Pumas recibe al América en duelo del Clásico Capitalino al América, encuentro en el que se juega más que tres puntos, también la pasión y el orgullo, por lo que los 11 jugadores titulares por equipo saldrán a entregarlo todo para sacar la victoria.

América puede terminar HOY con el deseo de Pumas de ir a la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX, pero Pumas si derrota a los azulcremas por su parte, tiene la chance de cortar su anhelo de terminar de líderes o al menos complicaría la tarea.

Si cualquiera de los dos escenearios sucede, pondrá la rivalidad más aguda e intensa rumbo a la jornada 17.

Así llegan Pumas y América al partido de Jornada 16 de la LIGA MX

11 PUMAS JJ 15 | JG 5 | JE 5 | JP 5 | 20 PUNTOS

2 AMÉRICA JJ 15 | JG 8 | JE 5 | JP 2 | 29 PUNTOS

Los 11 jugadores de Pumas para enfrentar a América

1 Keylor Navas

2 Pablo Bennevendo

5 Ruben Duarte

6 Nathanael Ananias

7 Rodrigo López

8 Adalberto Carrasquilla

10 César Huerta

21 Carlos Antuna

45 Pedro Vite

23 Dos Santos Junior

31 Robert Morales

Los 11 jugadores de América para el compromiso vs Pumas

1 Luis Malagón

3 Israel Reyes

5 Kevin Álvarez

15 Santiago Ramos

26 Cristian Borja

10 Alejandro Zendejas

14 Alan Cervantes

22 Oscar Perea

28 Erick Sánchez

8 Carlos Álvarez

9 Henry Martín

Los últimos 5 resultados en la rivalidad Pumas vs América

En los últimos 5 partidos en la rivalidad de Pumas y América, las Águilas tienen ventaja sobre los felinos, con dos victorias , hay un triunfo de los Pumas y dos empates que sucedieron en la última liguilla.

Pumas 3-3 América 10 de mayo 2026 Clausura 2026

América 3-3 Pumas 3 de mayo 2026 Clausura 2026

Pumas 1-0 América 21 de marzo 2026 Clausura 2026

América 4-1 Pumas 27 de septiembre 2025 Apertura 2025

Pumas 0-2 América 22 de febrero 2025 Clausura 2025