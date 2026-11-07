Pumas vs América: Alineaciones CONFIRMADAS del Clásico Capitalino; así salen las Águilas y los universitarios

Pumas recibe al América en duelo del Clásico Capitalino al América, encuentro en el que se juega más que tres puntos, también la pasión y el orgullo, por lo que los 11 jugadores titulares por equipo saldrán a entregarlo todo para sacar la victoria.
América puede terminar HOY con el deseo de Pumas de ir a la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX, pero Pumas si derrota a los azulcremas por su parte, tiene la chance de cortar su anhelo de terminar de líderes o al menos complicaría la tarea.
Si cualquiera de los dos escenearios sucede, pondrá la rivalidad más aguda e intensa rumbo a la jornada 17.
Así llegan Pumas y América al partido de Jornada 16 de la LIGA MX
11 PUMAS JJ 15 | JG 5 | JE 5 | JP 5 | 20 PUNTOS
2 AMÉRICA JJ 15 | JG 8 | JE 5 | JP 2 | 29 PUNTOS
Los 11 jugadores de Pumas para enfrentar a América
1 Keylor Navas
2 Pablo Bennevendo
5 Ruben Duarte
6 Nathanael Ananias
7 Rodrigo López
8 Adalberto Carrasquilla
10 César Huerta
21 Carlos Antuna
45 Pedro Vite
23 Dos Santos Junior
31 Robert Morales
Los 11 jugadores de América para el compromiso vs Pumas
1 Luis Malagón
3 Israel Reyes
5 Kevin Álvarez
15 Santiago Ramos
26 Cristian Borja
10 Alejandro Zendejas
14 Alan Cervantes
22 Oscar Perea
28 Erick Sánchez
8 Carlos Álvarez
9 Henry Martín
Los últimos 5 resultados en la rivalidad Pumas vs América
En los últimos 5 partidos en la rivalidad de Pumas y América, las Águilas tienen ventaja sobre los felinos, con dos victorias , hay un triunfo de los Pumas y dos empates que sucedieron en la última liguilla.
Pumas 3-3 América 10 de mayo 2026 Clausura 2026
América 3-3 Pumas 3 de mayo 2026 Clausura 2026
Pumas 1-0 América 21 de marzo 2026 Clausura 2026
América 4-1 Pumas 27 de septiembre 2025 Apertura 2025
Pumas 0-2 América 22 de febrero 2025 Clausura 2025