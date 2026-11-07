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Pumas vs América: Alineaciones CONFIRMADAS del Clásico Capitalino; así salen las Águilas y los universitarios

Pumas y América van con todo, en el partido de la J16; el Clásico Capitalino pronostica una buena entrada en el juego más atractivo de la semana.

2 minutos lectura
Escrito por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Pumas recibe al América en duelo del Clásico Capitalino al América, encuentro en el que se juega más que tres puntos, también la pasión y el orgullo, por lo que los 11 jugadores titulares por equipo saldrán a entregarlo todo para sacar la victoria.

América puede terminar HOY con el deseo de Pumas de ir a la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX, pero Pumas si derrota a los azulcremas por su parte, tiene la chance de cortar su anhelo de terminar de líderes o al menos complicaría la tarea.

Si cualquiera de los dos escenearios sucede, pondrá la rivalidad más aguda e intensa rumbo a la jornada 17.

Así llegan Pumas y América al partido de Jornada 16 de la LIGA MX

11 PUMAS JJ 15 | JG 5 | JE 5 | JP 5 | 20 PUNTOS

2 AMÉRICA JJ 15 | JG 8 | JE 5 | JP 2 | 29 PUNTOS

Los 11 jugadores de Pumas para enfrentar a América

1 Keylor Navas 

2 Pablo Bennevendo 

5 Ruben Duarte 

6 Nathanael Ananias 

7 Rodrigo López 

8 Adalberto Carrasquilla 

10 César Huerta 

21 Carlos Antuna 

45 Pedro Vite 

23 Dos Santos Junior 

31 Robert Morales 

Los 11 jugadores de América para el compromiso vs Pumas

1 Luis Malagón 

3 Israel Reyes 

5 Kevin Álvarez 

15 Santiago Ramos 

26 Cristian Borja 

10 Alejandro Zendejas 

14 Alan Cervantes 

22 Oscar Perea

28 Erick Sánchez 

8 Carlos Álvarez 

9 Henry Martín

Los últimos 5 resultados en la rivalidad Pumas vs América

En los últimos 5 partidos en la rivalidad de Pumas y América, las Águilas tienen ventaja sobre los felinos, con dos victorias , hay un triunfo de los Pumas y dos empates que sucedieron en la última liguilla.

Pumas 3-3 América 10 de mayo 2026 Clausura 2026 

América 3-3 Pumas 3 de mayo 2026 Clausura 2026 

Pumas 1-0 América 21 de marzo 2026 Clausura 2026 

América 4-1 Pumas 27 de septiembre 2025 Apertura 2025 

Pumas 0-2 América 22 de febrero 2025 Clausura 2025 

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