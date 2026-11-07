Rotondi recibió ante una complacencia de la defensa de Tigres, la afición se llevó las manos a la cabeza al dejarle el balón al atacante de Cruz Azul, este controló, miró a Nahuél y le disparó cruzado para romper con un empate y llevarse la victoria por marcador de 2-3 en el Estadio Volcán.

El triunfo pone momentáneamente a Cruz Azul en el liderato y ahí podría permanecer si América pierde o empata ante los Pumas en juego de esta noche de sábado, y a espera de lo que mañana domingo Chivas logre realizar ante León, todo dentro de la fecha 16 en la que las cosas están complejas por boletos a Liguilla.

El marcador lo abrió Ibáñez al minuto 24, luego Brunetta emparejó al 39 para dejar cerrado el juego, pero luego del descanso vino Montaño para anotar por la vía del penal.

Al 65’, Memo Martínez igualó los cartones a dos goles por equipo y hasta el minuto 78, Rotondi anotó el de la diferencia para terminar 2-3 en favor de los celestes.

Tigres, en su despedida del torneo Apertura 2026 jugando como local, recibe al equipo que lucha para terminar de líder general, el conjunto del Cruz Azul que en esta visita planea sumar de tres; el partido de la Jornada 16 arranca a las 7:00 PM en el Estadio Volcán.

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A través de Azteca Siete podrás seguir todo lo sucedido en este encuentro, en el que los felinos quieren sacar las garras para cerrar bien ante su gente que pese a los resultados interminentes y que los tienen ya sin capacidades de luchar para ir a Liguilla, han acompañado al cuadro universitario.

Así llegan Tigres y Cruz Azul para el partido de la Jornada 16 de la Liga MX

TIGRES 15 PJ | PG 3 | PE 6 | PP 6 | 15 PUNTOS

CRUZ AZUL 15 PJ | PG 9 | PE 2 | PP 4 | 29 PUNTOS

Los últimos resultados de Tigres vs Cruz Azul

En los últimos 5 juegos, hay mucha paridad, pues uno ha ganado los cementeros y otro Tigres. Y el resto han sido empates

Cruz Azul 2-1 Tigres 15 de febrero 2026 Clausura 2026

Tigres 1-1 Cruz Azul 6 de diciembre 2025 Apertura 2025

Cruz Azul 1-1 Tigres 3 de diciembre 2025 Apertura 2025

Tigres 1-1 Cruz Azul 4 de octubre 2025 Apertura 2025

Tigres 2-1 Cruz Azul 15 de febrero 2025 Clausura 2025