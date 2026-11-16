Liguilla Apertura 2026: clasificados, eliminados y equipos que se juegan todo en la última jornada de la Liga BBVA MX

Este próximo fin de semana se juega la última jornada del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX donde se juegan tres boletos para la Liguilla. Siete equipos son los que se juegan los últimos pases donde en dos partidos se enfrentarán directamente conjuntos que buscan puestos de clasificación. Cinco son las escuadras que ya tienen asegurado su lugar en los Cuartos de Final y seis son los que ya están eliminados.

Equipos que se juegan su pase a la Liguilla

Santos (25 puntos), Monterrey (24 puntos), León (23 puntos), Pachuca (22 puntos), Tijuana (22 puntos), Pumas (21 puntos) y Querétaro (20 puntos), son las plantillas que se juegan los tres últimos boletos en esta Jornada 17.

Santos vs León y Pumas vs Monterrey se enfrentan en forma directa donde muy probablemente saldrán equipos clasificados.

Que necesitan cada conjunto para tener su pase a la siguiente ronda:

Santos Laguna (recibe a León):

Con victoria, con empate o con una derrota si es que Monterrey, León, Pachuca, Tijuana no gana

Monterrey (visita a Pumas):

Con una victoria, un empate o con derrota, pero que no gane León, Pachuca o Tijuana

León (visita a Santos Laguna):

Necesita ganar, con un empate pasa si Pachuca, Tijuana no consigan los 3 puntos y Pumas no gane con diferencia de 2 goles. Con una derrota pasa si Pachuca, Tijuana pierdan, Pumas no consiga el triunfo y que Querétaro no gane con diferencia de 5 o más goles.

Pachuca (recibe a Toluca):

Ganar y que León no gane.

Empatar y que León pierda, y Tijuana y Pumas no consigan la victoria.

Tijuana (recibe al Atlante):

Ganar y que León no gane.

Empatar y que León y Pachuca pierdan y Pumas no consigan la victoria.

Pumas (recibe a Monterrey):

Ganar y que León, Pachuca y Tijuana no ganen.

Querétaro (recibe a Necaxa):

Ganar y que pierdan León, Pachuca, Tijuana y que no gane Pumas

Equipos que ya están clasificados a la Liguilla

Cruz Azul (32 puntos), América (30 puntos), Guadalajara (30 puntos), Toluca (27 puntos), Atlas (27 puntos), son las escuadras que ya tiene su boleto y se juegan este fin de semana un mejor puesto en la tabla. Cruz Azul, América y Chivas son los únicos que pueden ser número 1 en la tabla al terminar la jornada.

Equipos que ya están eliminados en el Apertura 2026

Puebla, Atlético de San Luis, Tigres, Atlante, Necaxa y Juárez solo juegan por cumplir con el calendario y ya están pensando en el siguiente torneo.