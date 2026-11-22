Con los resultados de los partidos que se jugaron este sábado 21 de noviembre ya se encuentran establecidos los 8 lugares de la Liguilla del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

Los equipos que jugarán la Liguilla que iniciara este próximo miércoles con los duelos de ida son: Cruz Azul, América, Guadalajara, Atlas, Toluca, Monterrey, León y Pachuca.

Este domingo 22 de noviembre se cierra la Jornada 17 y el torneo regular con dos encuentros: Chivas recibe a Cruz Azul y Querétaro como local juega ante Necaxa.

Guadalajara vs Cruz Azul - Estadio Akron - 17:07 horas

El primer lugar de la fase regular del Torneo Apertura 2026 está en juego en el Estadio Akron, donde Chivas recibirá a Cruz Azul. Ambos conjutnos pueden terminar la fase regular en el primer puesto si logran una victoria o que La Máquina consiga salir con el empate. Los dirigidos por Joel Huiqui tienen una clara ventaja en el historial entre ambos elencos, ya que no ha perdido ninguno de sus últimos nueve choques contra Guadalajara en el marco de la Liga BBVA MX (G7, E2).

La última victoria de Guadalajara sobre Cruz Azul fue en noviembre de 2023.

Querétaro vs Necaxa - Estadio La Corregidora - 19:10 horas

El enfrentamiento entre Querétaro y Necaxa será el último de la Jornada y con él terminará la fase regular. Ambos equipos quedaron a deber y como consecuencia están eliminados de la siguiente fase del torneo. En el últimas 10 ocasiones que estos equipos se cruzaron. El conjunto hidrocálido se quedó con la victoria en cinco ocasiones, mientras que Querétaro lo hizo en dos e igualaron en las tres restantes.

¿Cómo están los Cuartos de Final al momento?

Hasta los resultados de este sábado, los Cuartos de Final se juegan así y también así quedarían si La Máquina gana en el Akron:

Cruz Azul vs Pachuca

América vs León

Guadalajara vs Monterrey

Atlas vs Toluca

Si Chivas gana al Cruz Azul serían:

Guadalajara vs Pachuca

Cruz Azul vs León

América vs Monterrey

Atlas vs Toluca

Si empatan Chivas y Cruz Azul: