¡Liguilla definida! Así se van a jugar los Cuartos de Final de la Liga Femenil BBVA

Este viernes 6 de octubre del 2026, se disputó la última jornada del torneo regular del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA y quedaron definidos los partidos de Cuartos de Final.

Los equipos que clasificaron a la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA

Los equipos que lograron clasificar a la Liguilla del Apertura 2026 son: Tigres, Rayadas de Monterrey, Juárez y Toluca por parte del Grupo A y América, Chivas, Pachuca y Pumas por parte del Grupo B.

🤠🔥 ¡LAS RAYADAS CONQUISTAN LA FRONTERA!



Monterrey se impuso ante las Bravas de Juárez y se quedó con los tres puntos en un duelo lleno de intensidad. ⚽️💥#JUAvsRAY | #LigaFemenilBBVA | #MarcadorFinal pic.twitter.com/RPHD3aKbM1 — Liga Femenil BBVA (@LigaBBVAFemenil) November 7, 2026

Así se jugaran los Cuartos de Final de la Liga Femenil BBVA

Los encuentros se jugarán de la siguiente forma:

Rayadas de Monterrey (1° del Grupo A) vs Pachuca (4° del Grupo B)

(1° del Grupo A) (4° del Grupo B) Tigres (2° del Grupo A) vs Pumas (3° del Grupo B)

(2° del Grupo A) (3° del Grupo B) Chivas (2° del Grupo B) vs Juárez (3° del Grupo A)

(2° del Grupo B) (3° del Grupo A) América (1° del Grupo B) vs Toluca (4° del Grupo A)

Con el nuevo formato, los encuentro se definene dependiendo de la posición en la tabla en la que quedaron.

Fecha en la que se disputan los Cuartos de Final de la Liga Femenil BBVA

Los Cuartos de Final de la Liga Femenil BBVA se van a disputar del 11 al 16 de noviembre de 2026 con los encuentros de ida y vuelta.

Se estima que los encuentros sean: