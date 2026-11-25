Los primeros dos partidos de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 se llevaron a cabo y solo un equipo aprovechó la localía; el Deportivo Toluca. Los Diablos Rojos vencieron 2-0 al Atlas de Guadalajara y buscarán sentenciar la serie en patio ajeno. Por otro lado, Rayados de Monterrey empató ante el América sin goles en el BBVA y tendrá que ir por el triunfo en la Ciudad de México.

Partidos de ida de los cuartos de final del Apertura 2026

Miércoles 25 de noviembre:

Toluca 2-0 Atlas (Estadio Nemesio Diez)



Monterrey 0-0América (21:10 h, Estadio BBVA)

Jueves 26 de noviembre:

Pachuca vs. Chivas (19:00 h, Estadio Hidalgo)



León vs. Cruz Azul (21:10 h, Estadio León)

¿Qué necesitan los primeros cuatro equipos que tuvieron acción?

Atlas - ganar por dos goles o más, el empate en el global le da el pase

Toluca - Una victoria, un empate o una derrota por un tanto les da el boleto

Rayados - Una victoria en el Banorte

América - Empate con o sin goles o victoria le da el pase

Partidos de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026

Sábado 28 de noviembre:

Atlas vs. Toluca (19:00 h, Estadio Jalisco)



América vs. Monterrey (21:10 h, Estadio Banorte)

Domingo 29 de noviembre:

Chivas vs. Pachuca (19:07 h, Estadio Akron)



Cruz Azul vs. León (21:00 h, Estadio Banorte)

Finalmente, veremos si tanto los Tuzos como el cuadro de la Fiera logran imponerse en casa ante las Chivas y Cruz Azul respectivamente o vemos a dos de los cuatro grandes encaminar la eliminatoria.