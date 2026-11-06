¿Lionel Messi o Gerd Müller? Qué futbolistas han superado el récord del máximo goleador de la Bundesliga

Así como hoy día se habla del estadio en el que debutó Lionel Messi y se lo compara con un recinto de México, también se recuerdan las marcas que el argentino dejó durante su carrera en el Barcelona. Una de las más destacadas llegó en 2012, cuando superó un registro histórico de Gerd Müller que llevaba cuatro décadas vigente.

Mientras que Messi rompió un récord en el Mundial 2026, desde hace tiempo logra superar marcas que parecían impensadas. Pues en 2012 anotó 91 goles en un año natural y dejó atrás los 85 que Müller había conseguido en 1972. Sin embargo, en la Bundesliga hubo otra marca del alemán que tardó 49 años en caer y fue Robert Lewandowski quien logró superarla.

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Lionel Messi superó los 85 goles de Gerd Müller en la Bundesliga

Gerd Müller marcó 85 goles en 60 partidos durante 1972, entre sus compromisos con el Bayern Múnich y la selección de Alemania Federal. Su registro se mantuvo durante 40 años, hasta que Lionel Messi cerró 2012 con 91 tantos en todas las competiciones con el Barcelona y Argentina.

El argentino también superó otras marcas asociadas al goleador alemán. En 2017 dejó atrás sus 525 goles oficiales en un solo club (Bayern Múnich) al alcanzar una cifra superior con el Barcelona.

Gerd Muller - Alemania Gerd Muller, uno de los mejores delanteros de todos los tiempos. (Instagram: Catedral Deportiva)

En enero de 2018, además, rebasó los 365 tantos de Müller en la Bundesliga con los 474 que consiguió en La Liga. Messi también terminó su etapa en España con ocho trofeos Pichichi, uno más que los siete obtenidos por Müller.

Gerd Müller habló del récord que Messi le quitó

Tras conocer que Messi había superado su marca de goles en un año natural, Müller se mostró satisfecho con el logro del argentino. “Mi récord de 85 goles en 60 partidos, que databa de 1972, ha sido batido por el mejor jugador del mundo, Lionel Messi, y yo estoy muy contento por él”, declaró en 2012, según un portavoz del Bayern Múnich.

Lewandowski

Gerd Müller falleció en agosto de 2021, a los 75 años, y Messi le dedicó un mensaje en redes sociales: “Se nos fue una leyenda del fútbol”.

Solo Robert Lewandowski pudo superar el récord de Gerd Müller en la Bundesliga

Aunque Messi superó varios registros de Müller, el récord de más goles en una sola temporada de la Bundesliga quedó en manos de Robert Lewandowski. El alemán había anotado 40 tantos con el Bayern Múnich en la campaña 1971/72.

Luego de 49 años, Robert Lewandowski rompió esa marca en la temporada 2020/21, también con el Bayern, al convertir 41 goles en 29 partidos.