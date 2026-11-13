Así como muchos se preguntan por la posible salida de Erik Lira de Cruz Azul, otro mediocampista de La Máquina atraviesa un momento que merece atención. Andrés Montaño se convirtió en uno de los futbolistas más productivos del equipo durante el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

Mientras Cruz Azul ha tenido noticias sorprendentes recientemente, el rendimiento del número 10 también destaca entre las novedades del club. Con goles y asistencias en sus últimos encuentros, el jugador de 24 años recibió además una nueva convocatoria a la Selección Mexicana de Rafael Márquez.

Gol de Andrés Montaño Liga BBVA MX Apertura 2026 Tigres UANL vs Cruz Azul Andres Montano celebrates his goal 1-2 of Cruz Azul during the 16th round match between Tigres UANL vs (and) Cruz Azul as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Universitario Stadium, on November 07, 2026 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico. (Jonathan Duenas/Jonathan Duenas)

Andrés Montaño sorprende con su rendimiento en Cruz Azul

Montaño llegó a Cruz Azul en junio de 2024, procedente de Mazatlán FC, en una operación que habría rondado los 4 millones de dólares. Su incorporación no generó el mismo impacto que otros fichajes, pero con el paso del tiempo comenzó a ganar protagonismo.

Liga BBVA MX Apertura 2026 Cruz Azul vs Atlante, Andrés Montaño, mediocampista de Cruz Azul. Liga BBVA MX Apertura 2026 Cruz Azul vs Atlante, Andrés Montaño, mediocampista de Cruz Azul. (Brandon/MEXSPORT)

Su llegada se concretó después de que manifestara su deseo de vestir la camiseta celeste. Antes, había estado cerca de fichar por Pumas, aunque aquella operación no se dio y tuvo que continuar en Mazatlán.

El mediocampista también debió superar una lesión de ligamento cruzado anterior que lo mantuvo fuera de las canchas cerca de ocho meses. Ahora, después de atravesar ese proceso y asumir el dorsal número 10, vive una de sus mejores etapas con el equipo dirigido por Joel Huiqui.

Andrés Montaño (MEXSPORT)

Los números de Andrés Montaño en sus últimos siete partidos

La producción ofensiva de Montaño explica por qué se convirtió en uno de los nombres destacados de Cruz Azul. En sus últimos 7 encuentros registró participación directa en 10 goles.

Toluca: una asistencia.

una asistencia. Pumas: un gol.

un gol. Juárez: un gol y una asistencia.

un gol y una asistencia. Pachuca: un gol.

un gol. Querétaro: un gol y una asistencia.

un gol y una asistencia. León: un gol.

un gol. Tigres: un gol y una asistencia.

El balance es de 6 goles y 4 asistencias en ese tramo. Son 10 G+A para Montaño en 7 PJ, una cifra que refleja su influencia en el ataque celeste y acompaña su regreso a las convocatorias de la Selección Mexicana.