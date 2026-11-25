El paso de José Juan Macías por Pumas UNAM está lejos de cumplir con las expectativas iniciales. Lo que parecía una apuesta ofensiva de peso para pelear arriba en el torneo terminó marcado por la frustración física y las dudas dirigenciales.

De cara al Clausura 2027, el nombre del atacante aparece en la lista de posibles salidas del cuadro auriazul. La conclusión de su contrato acerca un cierre anticipado a una etapa sin el impacto esperado.

Lesiones y frustración: el paso de José Juan Macías por Pumas

El gran freno para José Juan Macías ocurrió en noviembre de 2025, en un cruce frente a Cruz Azul. Allí sufrió una severa lesión en la rodilla izquierda que comprometió el ligamento cruzado anterior, el ligamento colateral medial y el menisco medial.

Pumas refuerzo Apertura 2026 José Juan Macías está en la fase final de su rehabilitación y ya hasta trabaja en las instalaciones del club. (@jjmacias9)

Esa dolencia obligó a una larga rehabilitación fuera de las canchas. Recién en noviembre de 2026 regresó a los entrenamientos grupales en Cantera, intentando ganar ritmo en el tramo final del semestre.

Días contados en la Liga MX: contrato y roces con la directiva

Más allá de lo físico, el vínculo entre el delantero y la institución sufrió desgastes evidentes. Desde finales de 2025 trascendieron desacuerdos por el manejo y los costos de su recuperación médica.

En octubre de 2026 volvieron a circular versiones sobre diferencias en torno a una eventual extensión contractual. Cuentas vinculadas al entorno universitario, ya lo ubican entre los elementos con salida probable.

Aunque el club aún no oficializó ninguna desvinculación al cierre del Apertura 2026, el margen parece estrecho. Todo indica que José Juan Macías transita sus últimos capítulos con la camiseta universitaria.