La Selección Mexicana y Jamaica se enfrentan este martes 17 de noviembre en el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League donde el conjunto caribeño llega con una ventaja de 3-2.

¿Cómo estará el clima a la hora del partido?

Para el partido en Monterrey, se pronostica una jornada fresca y nublada. Durante la noche se mantendrá el cielo nublado con temperaturas de entre 13°C y 14°C. A las 20:00 horas se prevén 14°C con vientos del sureste a 4 mph, mientras que para las 21:00 horas el termómetro marcará 13°C con vientos de 5 mph, manteniendo apenas un 10% de probabilidad de precipitación en ambos horarios. Se esperan condiciones frescas y húmedas para el encuentro, por lo que será recomendable acudir bien abrigado.

¿Cómo llegan México y Jamaica para este encuentro?

La Selección Mexicana llega con la urgencia absoluta de revertir el marcador tras caer 3-2 en el duelo de ida disputado en Kingston. El combinado dirigido por Rafael Márquez mostró fragilidades defensivas y falta de contundencia, aunque logró descontar con anotaciones de Gilberto Mora y Julián Quiñones para mantener la serie abierta. Apoyados por su gente en Monterrey, el conjunto azteca está obligado a ganar para sellar su boleto al Final Four.

Por su parte, los Reggae Boyz arriban con una valiosa ventaja de un gol y la confianza a tope tras su gran efectividad ofensiva en casa. A Jamaica le basta con el empate o cualquier triunfo para dar la campanada y eliminar al conjunto mexicano en territorio visitante.

¿Dónde ver el partido entre México y Jamaica?

El encuentro de la Selección Mexicana lo podrás ve EN VIVO y GRATIS a través de TV Azteca en Azteca 7, nuestro sitio y la APP a las 20:20 horas, con la mejor narración y análisis, Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero, David Medrano, entre otros.