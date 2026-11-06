Los fichajes más caros de la historia del futbol: las estrellas por las que los clubes pagaron una fortuna

El mercado de pases del futbol mundial ha movido cifras millonarias en los últimos años. Los grandes clubes están dispuestos a realizar inversiones históricas para incorporar jugadores capaces de marcar diferencias, aunque pocos traspasos alcanzaron los números de las operaciones que lideran este ranking. Neymar Jr lidera la tabla y hay varios de 2026.
Entre los protagonistas aparecen figuras como Neymar Jr., Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, además de varios futbolistas que protagonizaron transferencias récord en 2025 y 2026.
Neymar Jr., el fichaje más caro de la historia del futbol
En 2017, el Paris Saint-Germain pagó la cláusula de rescisión de Neymar Jr. al FC Barcelona por 222 millones de euros. La operación cambió el mercado de transferencias y todavía se mantiene como la más costosa de la historia del futbol mundial.
El brasileño llegó a Francia después de formar parte del tridente ofensivo del Barcelona junto a Lionel Messi y Luis Suárez. Ney continúa en la cima: 9 años después de su llegada al PSG, ningún traspaso ha superado esos 222 millones de euros.
El top 10 de fichajes más caros del futbol
Según distintos ránkings, estas son las diez operaciones más costosas. Las cifras pueden variar según los criterios utilizados. Estos son:
- Neymar Jr. — 222 millones de euros (FC Barcelona → Paris Saint-Germain, 2017).
- Kylian Mbappé — 180 millones de euros (AS Monaco → Paris Saint-Germain, 2018).
- Ousmane Dembélé — 148 millones de euros (Borussia Dortmund → FC Barcelona, 2017).
- Enzo Fernández — 145 millones de euros (Chelsea FC → Manchester City, 2026).
- Alexander Isak — 145 millones de euros (Newcastle → Liverpool FC, 2025).
- Yan Diomande — 140 millones de euros (RB Leipzig → Real Madrid, 2026).
- Florian Wirtz — 140 millones de euros (Bayer Leverkusen → Liverpool FC, 2025).
- Morgan Rogers — 138 millones de euros (Aston Villa → Chelsea FC, 2026).
- Philippe Coutinho — 135 millones de euros (Liverpool FC → FC Barcelona, 2018).
- Elliot Anderson — 135 millones de euros (Nottingham Forest → Manchester City, 2026).
Casi la mitad de los fichajes más caros de la historia sucedieron en 2026
El mercado de 2026 incorporó varias operaciones a los primeros puestos del ranking. Enzo Fernández, Morgan Rogers, Yan Diomande y Elliot Anderson aparecen entre los diez traspasos más costosos, después de cambiar de club por cifras que superaron los 135 millones de euros.