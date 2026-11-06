Los fichajes más caros de la historia del futbol: las estrellas por las que los clubes pagaron una fortuna

El mercado de pases del futbol mundial ha movido cifras millonarias en los últimos años. Los grandes clubes están dispuestos a realizar inversiones históricas para incorporar jugadores capaces de marcar diferencias, aunque pocos traspasos alcanzaron los números de las operaciones que lideran este ranking. Neymar Jr lidera la tabla y hay varios de 2026.

Entre los protagonistas aparecen figuras como Neymar Jr., Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, además de varios futbolistas que protagonizaron transferencias récord en 2025 y 2026.

Neymar Jr. como jugador del PSG Neymar Jr. como jugador del PSG. (Foto: IG / PSG.)

Neymar Jr., el fichaje más caro de la historia del futbol

En 2017, el Paris Saint-Germain pagó la cláusula de rescisión de Neymar Jr. al FC Barcelona por 222 millones de euros. La operación cambió el mercado de transferencias y todavía se mantiene como la más costosa de la historia del futbol mundial.

El brasileño llegó a Francia después de formar parte del tridente ofensivo del Barcelona junto a Lionel Messi y Luis Suárez. Ney continúa en la cima: 9 años después de su llegada al PSG, ningún traspaso ha superado esos 222 millones de euros.

Neymar Jr. como jugador del PSG Neymar Jr. como jugador del PSG. (Foto: IG / PSG.)

El top 10 de fichajes más caros del futbol

Según distintos ránkings, estas son las diez operaciones más costosas. Las cifras pueden variar según los criterios utilizados. Estos son:

Neymar Jr. — 222 millones de euros (FC Barcelona → Paris Saint-Germain, 2017).

— 222 millones de euros (FC Barcelona → Paris Saint-Germain, 2017). Kylian Mbappé — 180 millones de euros (AS Monaco → Paris Saint-Germain, 2018).

— 180 millones de euros (AS Monaco → Paris Saint-Germain, 2018). Ousmane Dembélé — 148 millones de euros (Borussia Dortmund → FC Barcelona, 2017).

— 148 millones de euros (Borussia Dortmund → FC Barcelona, 2017). Enzo Fernández — 145 millones de euros (Chelsea FC → Manchester City, 2026).

— 145 millones de euros (Chelsea FC → Manchester City, 2026). Alexander Isak — 145 millones de euros (Newcastle → Liverpool FC, 2025).

— 145 millones de euros (Newcastle → Liverpool FC, 2025). Yan Diomande — 140 millones de euros (RB Leipzig → Real Madrid, 2026).

— 140 millones de euros (RB Leipzig → Real Madrid, 2026). Florian Wirtz — 140 millones de euros (Bayer Leverkusen → Liverpool FC, 2025).

— 140 millones de euros (Bayer Leverkusen → Liverpool FC, 2025). Morgan Rogers — 138 millones de euros (Aston Villa → Chelsea FC, 2026).

— 138 millones de euros (Aston Villa → Chelsea FC, 2026). Philippe Coutinho — 135 millones de euros (Liverpool FC → FC Barcelona, 2018).

— 135 millones de euros (Liverpool FC → FC Barcelona, 2018). Elliot Anderson — 135 millones de euros (Nottingham Forest → Manchester City, 2026).

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Casi la mitad de los fichajes más caros de la historia sucedieron en 2026

El mercado de 2026 incorporó varias operaciones a los primeros puestos del ranking. Enzo Fernández, Morgan Rogers, Yan Diomande y Elliot Anderson aparecen entre los diez traspasos más costosos, después de cambiar de club por cifras que superaron los 135 millones de euros.