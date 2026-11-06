Los mexicanos que han jugado la final de la Champions League: quiénes llegaron más lejos en Europa

La UEFA Champions League es el torneo que todo jugador sueña disputar; y llegar a la final es un logro reservado para unos pocos. A lo largo de su historia, varios mexicanos han tenido participación en clubes importantes de Europa, aunque muy pocos consiguieron acercarse al partido por el título.

A pesar de una increíble historia futbolera, solo un mexicano logró ganar la UCL. Rafael Márquez levantó el trofeo con el Barcelona y, además, fue el primer futbolista de México en disputar una final del certamen. Javier “Chicharito” Hernández también llegó al último partido, pero su Manchester United perdió ante el conjunto catalán en 2011.

Rafa Marquez entrenador Barcelona B Rafa Marquez entrenador Barcelona B (Getty Images)

Rafa Márquez: el único jugador de México que ganó la Champions League

Rafael Márquez hizo historia con el Barcelona al disputar la final de la temporada 2005-2006 frente al Arsenal. El defensor mexicano fue titular en el encuentro celebrado en el Stade de France, en París, donde el equipo catalán se impuso por 2-1 con goles de Samuel Eto’o y Juliano Belletti.

El “Káiser” también formó parte del plantel azulgrana que conquistó la Champions League en la temporada 2008-2009. Sin embargo, no disputó la final ante el Manchester United, que terminó con victoria del Barcelona por 2-0, gracias a los tantos de Samuel Eto’o y Lionel Messi.

Chicharito Hernández con el Manchester United (Getty Images)

Chicharito Hernández fue subcampeón de la UEFA Champions League

Javier “Chicharito” Hernández fue el segundo mexicano en disputar una final de la Champions League. El delantero llegó con el Manchester United en la temporada 2010-2011, cuando el equipo inglés cayó ante el Barcelona en Wembley.

Chicharito fue titular en el partido, pero no pudo evitar la derrota por 3-1. Pedro, Lionel Messi y David Villa marcaron para el conjunto español, mientras que Wayne Rooney anotó el gol del Manchester United.

¿Hugo Sánchez nunca ganó una Champions League?

Hugo Sánchez no consiguió disputar una final de la Champions League durante su etapa en el Real Madrid. El delantero mexicano quedó eliminado en tres semifinales consecutivas, entre 1987 y 1989.

Jonathan dos Santos (Archivo)

Jonathan dos Santos, el otro mexicano campeón de la UCL

Otro caso es el de Jonathan dos Santos, quien integró el plantel del Barcelona campeón en la temporada 2010-2011, pero no fue convocado para la final contra el Manchester United. Sin embargo, disputó algunos minutos en las fases previas.

Hasta ahora, Rafael Márquez y Chicharito Hernández son los dos mexicanos que jugaron una final de la Champions League. Márquez es el único de ellos que ganó el encuentro por el título.