Las noches mágicas de a UEFA Champions League están de vuelta tras una ligera pausa gracias a la Fecha FIFA. Los mejores equipos de Europa volverán a escena y hay duelos imperdibles en la jornada 5 del presente torneo.

Uno de los cotejos que más llama la atención es la visita del PSV Eindhoven a la cancha del Real Madrid, el cuadro merengue va con paso perfecto en la campaña y querrá seguir así ante unos neerlandeses que buscarán dar la campanada. Por otro lado, habrá duelo de poder a poder en Londres cuando el Arsenal reciba al líder de la Bundesliga; el Borussia Dortmund.

Martes 24 de noviembre 2026

11:45 → Bodø/Glimt - LASK

11:45 → Galatasaray - Aston Villa

14:00 → Arsenal - Borussia Dortmund

14:00 → Como - AEK Athens

14:00 → Feyenoord - Porto

14:00 → Manchester City - Napoli

14:00 → Leipzig - Lens

14:00 → Real Madrid - PSV Eindhoven

14:00 → Slovan Bratislava - Real Betis

Miércoles 25 de noviembre 2026

11:45 → Sabah - Barcelona

11:45 → Slavia Praha - Villarreal

14:00 → Atlético de Madrid - Viking

14:00 → Club Brugge - Liverpool

14:00 → Inter - Stuttgart

14:00 → Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe

14:00 → Lille - Bayern München

14:00 → Paris Saint-Germain - Roma

14:00 → Sporting CP - Manchester United

También veremos el partido entre el Slovan Bratislva y el Real Betis, el cuadro eslovaco es el único sin una sola unidad y querrá puntuar de una vez por todas. Por sí fuera poco, el Bayern tendrá que verse las caras con la Roma sin Harry Kane, Jamal Mudiala, Luis Diaz y Michel Olise, por lo que podríamos ver un resultado favorable para los de la capital italiana.