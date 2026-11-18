Regresa la actividad del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX con la última jornada del torneo regular y hay varios juegos que transmitirá TV Azteca totalmente EN VIVO y GRATIS.

Última fecha para varios equipos que quieren asegurar sus primeros lugares y clasificar a la Liguilla.

Los juegos que transmitirá TV Azteca de la Jornada 17 del Apertura 2026

Para el útlimo viernes botanero del año y de la temporada, podrás disfrutar del FC Juárez vs Atlas, partido destacado pues Juárez llega en racha de dos victorias consecutivas y tres juegos sin perder. Por su parte, Atlas llega peleando por la posibilidad de terminar entre los primeros 4 lugares de la tabla.

Ambos equipos buscarán la victoria y terminar con el torneo regular de buena forma.

Como es tradición de los viernes botaneros, vas a poder ver el encuentro totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes a partir de las 20:50 horas tiempo del centro de México.

Para el sábado 21 de noviembre, el último encuentro que va a transmitir TV Azteca del torneo regular será el Tigres vs América. Encuentro clave para los de Coapa que buscarán llevarse el triunfo y mantenerse en la pelea por el primer lugar de la tabla.

Partido que será transmitido va a ser transmitido totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes.

Los 2 encuentros que va a transmitir TV Azteca EN VIVO y GRATIS de la Jornada 17 son:

FC Juárez vs Atlas — 21:00 hrs

Tigres vs América — 21:00 hrs

Los juegos de la Jornada 17 del Apertura 2026

Los partidos que se van a disputar en la Jornada 17 del Apertura 2026 son:

Viernes 20 de noviembre

Puebla vs Atlético de San Luis — 19:00 hrs

FC Juárez vs Atlas — 21:00 hrs

Tijuana vs Atlante — 21:00 hrs

Sábado 21 de noviembre

Pachuca vs Toluca — 16:50 hrs

Santos Laguna vs León — 17:00 hrs

Pumas vs Monterrey — 19:00 hrs

Tigres vs América — 21:00 hrs

Domingo 22 de noviembre

Chivas vs Cruz Azul — 17:07 hrs

Querétaro vs Necaxa — 19:10 hrs