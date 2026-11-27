Este viernes 27 de noviembre del 2026, en el programa de Protagonistas, Luis García, Jorge Campos, Carlos ‘Warrior’ Guerrero y Álvaro López Sordo revelaron los dos equipos que ya consideran que estan clasificados a las Semifinales del Apertura 2026 a pesar de faltar por disputarse el encuentro de vuelta.

Cruz Azul y Toluca clasificados a Semifinales del Apertura 2026

El primer equipo que ya ven clasificado a Cruz Azul, los cuatro coincidieron que con la ventaja que tienen es muy complicado que León pueda hacer algo y aseguraron que es el equipo con mejor plantilla de la temporada.

“O sea next. León tiene que meter 5 y sin ningún respuesta de Cruz Azul” mencionó Luis García.

“A mi parecer, Cruz Azul es el que tiene mejor plantilla de los que están en la Liguilla. 11 y banca” Aseguró Warrior.

Cruz Azul es el de mejor momento en esta liguilla 🚂



La Máquina está virtualmente clasificada a semifinales después de conseguir una victoria de 4 goles, León nunca se encontró 🔵#ConLosProta #LaMesaProta pic.twitter.com/ICt3QmtNeg — Los Protagonistas (@losprota) November 28, 2026

El segundo equipo que consideran que ya tiene su boleto en la siguiente fase es Toluca.

A pesar de tener solo una ventaja de 2 goles, consideran que Atlas defiende muy mal y los Diablos demostraron su calidad en ofensiva en un juego que pudo terminar con un marcador más abultado.

“Atlas es muy mal local. Y defiende muy mal”

A pesar de eso, el Dr. García aseguró que Atlas va a complicar el encuentro con algun gol y que no será un juego sencillo pero ve a Toluca en la siguiente fase.

Toluca cierra de visita pero llega con 2 goles de ventaja 👹



Atlas buscará remontar y complicar la eliminatoria, los Diablos tendrán que estar atentos para cuidar la ventaja y acceder a semifinales 🔥#ConLosProta #LaMesaProta pic.twitter.com/ctS9rilTre — Los Protagonistas (@losprota) November 28, 2026

Así llegan Cruz Azul y Toluca para el juego de vuelta de Cuartos de Final

Cruz Azul llega con una ventaja de 4 goles, León obligado a ganar por una diferencia de 5 goles en la vuelta.

NOS LLEVAMOS LA VENTAJA DE GUANAJUATO.



A SELLAR EL PASE A SEMIS EL DOMINGO DE VUELTA EN CASA.



ESTO ES CRUZ AZUL 💙 pic.twitter.com/uqkq4PVMx4 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) November 27, 2026

En el caso de Toluca, derrotó 2-0 al Atlas, por lo que con un empate, victoria o hasta derrota por diferencia de un gol, lo pone en las Semifinales.