Una jornada más de la UEFA Champions League culminó y tenemos un líder absoluto de la clasificación general con puntaje perfecto; el Real Madrid. El cuadro merengue remontó en el Santiago Bernabeu frente al PSV Eindhoven y llegó a las 15 unidades. Por otro lado, el Como continúa siendo una grata sorpresa y sacó las tres unidades ante un AEK Atenas que soportó en Italia.

Manchester City no pasó del empate contra el Napoli y parece que la era post Pep Guardiola comienza a pesarle al cuadro británico. El Real Betis hizo la tarea de visita y le propinó otra derrota al Slovan Brastislava, único equipo que no ha sumado en lo que va del certamen.

Resultados Champions League – Jornada 5 (24/11/2026)

Bodø/Glimt 1-0 LASK

Galatasaray 1-0 Aston Villa

Arsenal 1-1 Borussia Dortmund

Como 1-0 AEK Athens

Feyenoord 0-1 Porto

Manchester City 2-2 Napoli

RB Leipzig 3-1 Lens

Real Madrid 5-1 PSV Eindhoven

Slovan Bratislava 0-2 Real Betis

Partidos de mañana 25 de noviembre

Sabah – Barcelona (18:45)

Slavia Praga – Villarreal (18:45)

Atlético de Madrid – Viking

Club Brujas – Liverpool

Inter – Stuttgart

Shakhtar Donetsk – Fenerbahçe

Lille – Bayern Múnich

PSG – Roma

Sporting CP – Manchester United

Finalmente, veremos en acción al Paris Saint Germain en contra de la Roma en uno de los cotejos más llamativos de la jornada, además, de la visita del FC Barcelona al Sabah, conjunto que militó en esta edición de la Champions.