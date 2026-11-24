Una jornada más de la UEFA Champions League culminó y tenemos un líder absoluto de la clasificación general con puntaje perfecto; el Real Madrid. El cuadro merengue remontó en el Santiago Bernabeu frente al PSV Eindhoven y llegó a las 15 unidades. Por otro lado, el Como continúa siendo una grata sorpresa y sacó las tres unidades ante un AEK Atenas que soportó en Italia.
Manchester City no pasó del empate contra el Napoli y parece que la era post Pep Guardiola comienza a pesarle al cuadro británico. El Real Betis hizo la tarea de visita y le propinó otra derrota al Slovan Brastislava, único equipo que no ha sumado en lo que va del certamen.
Resultados Champions League – Jornada 5 (24/11/2026)
- Bodø/Glimt 1-0 LASK
- Galatasaray 1-0 Aston Villa
- Arsenal 1-1 Borussia Dortmund
- Como 1-0 AEK Athens
- Feyenoord 0-1 Porto
- Manchester City 2-2 Napoli
- RB Leipzig 3-1 Lens
- Real Madrid 5-1 PSV Eindhoven
- Slovan Bratislava 0-2 Real Betis
Partidos de mañana 25 de noviembre
- Sabah – Barcelona (18:45)
- Slavia Praga – Villarreal (18:45)
- Atlético de Madrid – Viking
- Club Brujas – Liverpool
- Inter – Stuttgart
- Shakhtar Donetsk – Fenerbahçe
- Lille – Bayern Múnich
- PSG – Roma
- Sporting CP – Manchester United
Finalmente, veremos en acción al Paris Saint Germain en contra de la Roma en uno de los cotejos más llamativos de la jornada, además, de la visita del FC Barcelona al Sabah, conjunto que militó en esta edición de la Champions.