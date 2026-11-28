La lucha libre mundial se volvió a vestir de luto, ahora por la sorpresiva noticia de la muerte de una estrella de WWE, se trata de Bronson Reed, quien luego de Crown Jewel no logró librar una lucha, la más exigente y de la cual tristemente no logró salir vencedor.

Con solo 38 años, WWE colocó el moño de luto, por el fallecimiento de este gladiador, quien además de salir al ring a hacer su pasión y deleitar a la afición, era padre, estaba casado con la luchadora Paige quien además está embarazada, por lo que la situación es aún más lamentable.

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Por este motivo, Bronson Reed habría muerto a los 38 años

Bronson Reed, era un luchador corpulento, de 1.83 de estatura y quien pesaba unos 130 o 140 kilos. El luchador por ese motivo, no era el más ágil aunque sus facultades eran indiscutibles.

En una lucha reciente en Crown Jewel que se celebró en Arabia, su rival Oba Femi le aplicó un castigo en una secuencia propia de la lucha libre.

Ahí el luchador Oba Femi lo lanzó desde unos tres metros y medio con un castigo conocido como blue thunder bomb, o una variante de esa proyección.

Lo realmente riesgoso, fue la caída al vació hacia unas mesas, que de alguna forma golpearon la zona de la espalda baja generando lesiones, sobre todo internas que lo orillaron a una atneicón médica que necesitó una cirugía, y desde ahí el escenario se complicó.

Alguien cercano a Reed, explicó que por la caída “hubo múltiples costillas rotas y un riñón lacerado, sufridas en Crown Jewel”.

El riñon dañado y la operación habrían decantado en una mala coagulación, recibiendo tratamientos desde ese entonces, mateniéndose en Arabia Saudita y luego fue trasladado a Estados Unidos.

La fuente que cita un medio enterado de esa situación, agregó que antes de que se reportara su muerte el viernes por la tarde a los 38 años, WWE tenía a Bronson Reed en la lista de lesionados por un largo periodo.