Luis García en TV Azteca Deportes: ‘’Cruz Azul tiene el mejor mediocampo’'

La penúltima jornada del Torneo Apertura 2026 culminó y tendremos que esperar dos semanas para ver un desenlace digno de película. Tras el parón de Fecha FIFA, se reanudarán las acciones del futbol mexicano y hay que poner especial atención en la lucha por el liderato del certamen nacional.

En La Mesa Protagonista, Luis García destacó el mediocampo con el cuenta la Máquina Celeste: ‘’Daría la impresión que es de los clubes que empieza a recuperar a Ibáñez, al ‘Toro’, hoy Montaño parece Maradona, Paradela juega bien, a Palavecino lo cuidan, Charly Rodríguez. Creo de entrada que Cruz Azul tiene el mejor mediocampo de la Liga, del país, parece que el Azul es de verdad’', comentó.

¡El cierre que se viene en el Apertura 2026! 😮‍💨🔥



Toluca comienza a agarrar ritmo y a recuperar a sus estrellas, como Paulinho. América tendrá un complicado duelo ante Tigres, mientras que Cruz Azul y Chivas se enfrentarán en la última jornada 👀#LaMesaProta pic.twitter.com/2wPjivXILR — Los Protagonistas (@losprota) November 10, 2026

Por otro lado, Álvaro López Sordo no dejó pasar la oportunidad para darle cierta esperanza a los aficionados del Toluca de subir posiciones en la tabla general.

‘’El Azul cierra en Guadalajara contra Chivas, es un gran cierre. América va a la cancha de los Tigres, es la puerta para que el Toluca pueda colarse en los puestos de más arriba.’', comentó.

Partidos de los tres equipos que pueden ser líderes del Apertura 2026

Tigres vs Club América - sábado 21 de noviembre desde el Estadio Universitario a las 9 de la noche

Chivas del Guadalajara vs Cruz Azul - domingo 22 de noviembre desde el Estadio Akron a las 5:07 de la tarde

Cabe recordar que, la Máquina Celeste lleva mano en la búsqueda por el superliderato del presente torneo. El actual monarca del futbol mexicano asegura la cima con un triunfo en Guadalajara, aunado a ello, el empate le basta si las Águilas no logran sacar las tres unidades en la casa de los Tigres.