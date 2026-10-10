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CONFIRMADO: Luis Malagón regresa a la titularidad del América tras 7 meses fuera por lesión

Luego de estar 7 meses fuera de las canchas por lesión, Luis Malagón regresará a la titularidad con el América para la Jornada 11 del Apertura 2026

Luis Malagón
Luis Malagón tiene un valor en el mercado de 8 millones, resultado de ser titular en el América y Selección Mexicana |@angel_malagonv

Escrito por: Iván Vilchis

Fuentes cercanas del América, le confirmaron a nuestro colaborador Carlos Salgado que Luis Malagón volverá a la titularidad luego de estar fuera 7 meses por lesión.

Rodolfo Cota regresará a la banca tras ser una pieza fundamental en el arco del América para darle paso a Malagón que vuelve para el América vs Rayados de Monterrey de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

Partido clave para el equipo de Coapa que busca llevarse la victoria para mantenerse en la lucha por el primer lugar de la tabla.

Los números de Luis Malagón con el América

Malagón es un jugador clave para el América pues ha sido figura en varios partidos, logró estar en el tricampeonato del equipo y su liderazgo en el terreno de juego siempre ha marcado diferencia.

Desde su llegada el América, registra 147 juegos disputados en los que ha recibido 143 goles, ha mantenido su portería sin recibir gol en 58 juegos en un total de 13,182 minutos en el terreno de juego.

¿De qué estaba lesionado Luis Malagón?

Luis Malagón sufrió una ruptura total del tendón de Aquiles izquierdo en un despeje que realizó en el partido de ida de octavos de final de la CONCACAF Champions Cup entre América vs Philadelphia Union.

Malagón intentó despejar el balón en su área sin contacto con un rival, al hacerlo el pie se atascó en el césped, la pierna izquierda se dobló de forma brusca y se rompió el tendón. Estuvo en recuperación que lo mantuvo fuera de las canchas por poco más de 5 meses y al estar recuperado empezó a tener minutos en la categoría sub-23.

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