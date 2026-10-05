Madre de Santiago Sandoval confirmó lo que los chivahermanos se temían con el canterano rojiblanco

En semanas recientes uno de los futbolistas que ha tenido el foco mediático encima es el juvenil de 19 años. El nacido en Boca del Río ha tenido un ascenso claro en su carrera tras destacar en las fuerzas básicas del Guadalajara. Por eso, muchos aficionados de las Chivas temen por el interés del exntranjero, que según la madre del propio Santiago Sandoval… ya ronda en el entorno rojiblanco

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¿Santiago Sandoval saldrá a Europa en breve?

Destacado canterano, figura de la selección mexicana sub-20 y ya convocado por la mayor… son elementos que provocan presión por parte del entorno mediático. Sabiendo eso, en horas recientes la madre del futbolista comentó algo que se había rumorado, pero que se está confirmando. Y es que algunos clubes europeos ya están tras Santiago Sandoval… una de las joyas de la cantera rojiblanca.

“Sí ha habido acercamientos de varios equipos, pero todo se ha manejado con el representante. Ahorita la verdad es que no queremos distraer a Santi con ese tema, él está enfocado con Chivas ahorita con Selección también y él dijo que quiere salir campeón con Chivas”, comentó Lluvia González.

Así, queda claro que el talento de Santiago Sandoval no ha pasado desapercibido, razón por la que incluso Rafa Márquez ya le dio su primera oportunidad en el entorno del tricolor mayor. Ahora, no se tiene información de qué clubes ya preguntaron por el muchacho o si fue directo con el representante o hacia el equipo rojiblanco. Pero se espera que sea una de las futuras ventas del Rebaño Sagrado.

¿Cuál es el valor de Santiago Sandoval… canterano de Chivas?

Uno de los temas que precisamente preocupan a los aficionados de Chivas es la posible salida de sus figuras. Ante eso, la directiva del Guadalajara entendió que el muchacho es una joya de la cantera y lo blindó con un contrato hasta el 2029. Y según algunos sitios que se dedican al tema de los fichajes, el valor de Santiago Sandoval es de 6.5 millones de euros. En ese sentido, algún club europeo tendría que doblegar a los tapatíos con base en millones de dólares.