Mateo Chávez marca en el agónico triunfo del AZ Alkmaar (VIDEO)

Un partido electrizante de principio a fin se vivió en la Eredivisie. El AZ Alkmaar firmó una épica remontada tras levantarse de un 1-3 en contra para terminar imponiéndose con un vibrante 4-3 ante el Groningen, en un duelo donde el lateral mexicano Mateo Chávez se vistió de héroe al anotar el gol del empate parcial que encaminó la hazaña de los locales.

¿Cómo fue el gol de Mateo Chávez?

El momento cúspide para la afición mexicana llegó al minuto 76. Mateo Chávez pescó oportunamente un rebote suelto dentro del área grande y, con enorme serenidad, sacó un remate raso al poste derecho. Fue su segundo gol de la temporada, una anotación vital que colocó el 3-3 en el tablero y desató la locura en las tribunas.

MATEO CHÁVEZ REVIVIÓ AL AZ 🔥🇲🇽



El mexicano fue clave en la remontada 4-3 del AZ Alkmaar frente al Groningen en la Eredivisie, tras marcar el tanto del empate que impulsó la reacción de su equipo.



👉 El lateral fue titular y disputó 90 minutos.



📹 ESPN pic.twitter.com/mIeZqhMuA5 — ONCE Diario (@oncediariomx) November 8, 2026

El encuentro comenzó cuesta arriba para el cuadro del AZ. Apenas al minuto 2, Jacob Ondrejka aprovechó un rechace en el área pequeña para mandar el balón al fondo de las redes con un frentazo pegado a la esquina inferior izquierda, silenciando prematuramente al estadio con el 0-1. La respuesta local no tardó en llegar: al 9′, Ro-Zangelo Daal asistió a Mexx Meerdink tras una serie de rebotes en el área, permitiendo al atacante definir con un disparo raso y centrado para emparejar los cartones 1-1.

Sin embargo, el inicio de la segunda mitad fue una pesadilla para los locales. Al 47′, Ondrejka sirvió para Brynjolfur Willumsson, quien sacó un potente remate que se incrustó en la escuadra derecha para devolverle la ventaja al Groningen (1-2). Tan solo siete minutos después, al 54′, un grave descuido defensivo le abrió la puerta a Thom van Bergen, quien definió a placer desde corta distancia para poner el 1-3 que parecía sentenciar la historia.

Lejos de bajarse los brazos, la reacción del AZ Alkmaar fue demoledora. Al minuto 62, Mexx Meerdink filtró un pase al hueco de altísima calidad para Ayoub Oufkir, quien definió raso a la esquina inferior izquierda para meter de nuevo al equipo en la contienda con el 2-3 y luego con la igualada de Mateo Chávez 3-3.

La consagración definitiva llegó al minuto 91, cuando Mexx Meerdink convirtió con sangre fría un penalti ejecutado a la escuadra derecha para firmar el 4-3 final y sellar tres puntos de oro en una tarde inolvidable.