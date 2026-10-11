OFICIAL: Así quedó el podio del GP de Singapur de la Fórmula 1 2026, incidencias de la carrera y el lugar de Checo Pérez

El piloto neerlandés Max Verstappen brindó una exhibición magistral en el el Circuito Urbano de Marina Bay para conquistar por primera vez en su carrera el Gran Premio de Singapur, sellando así su victoria número 73 en la Fórmula 1 justo en el marco de su Gran Premio 250 en la máxima categoría.

Cátedra de Verstappen en Marina Bay y las principales incidencias

Desde el inicio, el piloto de Red Bull defendió con firmeza la posición de honor ante el embate inicial de Charles Leclerc (Ferrari) en la primera curva. Una vez consolidado en la punta, el tetracampeón del mundo impuso un ritmo demoledor. Ni siquiera la fase de paradas en pits, donde cambió de neumáticos blandos a medios sin contratiempos, ni los fallos en la radio de su monoplaza, que obligaron al equipo a comunicarse mediante la pizarra del pit wall, frenaron su marcha triunfal.

Leclerc finalizó en la segunda posición a 7.3 segundos de distancia, mientras que el joven italiano Kimi Antonelli (Mercedes) ocupó el tercer escalón del podio. La zona de puntos la completaron los McLaren de Lando Norris (4°) y Oscar Piastri (5°), Lewis Hamilton (6° con Ferrari), Liam Lawson (7° con Racing Bulls), Nico Hülkenberg (8° dando puntos a Audi), George Russell (9°) e Isack Hadjar (10°), estos últimos tras firmar grandes remontadas desde el fondo de la parrilla y el carril de pits.

¿Cómo le fue a Checo Pérez en el GP de Singapur?

En la contraparte de la jornada, el mexicano Sergio 'Checo' Pérez firmó otro Gran Premio para el olvido. Lidiando con el tráfico en un trazado donde los rebasamientos son sumamente complejos y sufriendo la falta de ritmo a lo largo de la prueba, el tapatío no logró escalar posiciones en la zona media y cruzó la línea de meta en un distante puesto 17, lejos de la pelea por los puntos.

Campeonato de Pilotos y la próxima cita de la F1

Con este podio, Kimi Antonelli continúa consolidando su ventaja en el liderato del Campeonato de Pilotos, mientras que Verstappen acorta distancias tras su dominante triunfo y Leclerc se mantiene firme en la pelea de la parte alta.

Kimi Antonelli (Mercedes) - 340 puntos george Russell (Mercedes) - 238 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) - 229 puntos Max verstappen (Red Bull) - 221 puntos Charles Leclerc (Ferrari) - 215 puntos

La Fórmula 1 se tomará un breve receso antes de encarar la recta final del calendario. La próxima parada de la categoría reina será el Gran Premio de Estados Unidos, a disputarse en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, del 23 al 25 de octubre.

