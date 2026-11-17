El técnico de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, encendió la ilusión de los aficionados albicelestes al dejar abierta la posibilidad de incorporar a Lionel Messi como parte de su cuerpo técnico de cara a la Copa del Mundo de 2030. Durante la conferencia de prensa previa al compromiso amistoso entre Argentina y Costa Rica que se jugará este martes 17 de noviembre en la cancha del Estadio Mario Alberto Kempes, el estratega abordó el futuro del astro del Inter Miami, destacando tanto su vigencia en los clubes como su reciente retiro del combinado nacional.

Al ser cuestionado sobre la proyección profesional de Messi, Scaloni expresó su confianza en que el delantero continuará activo en el futbol profesional por varios años más, aunque reafirmó que su etapa como jugador de la Albiceleste ha llegado a su fin.

“Yo creo que va a seguir jugando. Va a seguir jugando más allá del 2030. En la Selección ya dijo que no, pero como futbolista ojalá que siga”, señaló el técnico campeón del mundo.

Scaloni le abre un lugar en la selección argentina a Messi para el Mundial 2030

No obstante, el momento más llamativo de la comparecencia llegó cuando se le preguntó directamente si contemplaría sumar al ex capitán como su auxiliar técnico para la próxima cita mundialista. Con su habitual sentido del humor, Scaloni no dudó en extenderle una invitación pública, aprovechando la vacante que dejó recientemente uno de sus históricos colaboradores.

“Si quiere venir, no hay ningún problema. Ahora que no está Walter (Samuel), mirá... que venga”, afirmó el entrenador entre risas, dejando en claro que el vestuario argentino siempre tendrá un lugar reservado para su máximo referente.

La posibilidad de ver a Messi en el banquillo surge meses después de que el propio futbolista confirmara su adiós definitivo como seleccionado nacional. Tras conquistar el bicampeonato de América y cerrar un ciclo dorado bajo la conducción de Scaloni, Messi comunicó su decisión de dar un paso al costado para priorizar su físico y permitir el recambio generacional en el equipo. Su último encuentro oficial vistiendo la camiseta de Argentina se disputó en el Mundial 2026 durante la final ante España, cerrando una trayectoria histórica llena de títulos y récords imborrables.

Ahora, con la mirada puesta en el proceso rumbo a 2030, las palabras de Scaloni alimentan el deseo de ver nuevamente a Messi vinculado a la Selección Argentina, aunque esta vez desde la dirección técnica.