En las últimas horas, en las redes sociales se volvió viral un video en el que aparecen Benjamín Galdames y Raymundo Fulgencio haciendose de palabras en los pasillos del estadio Alfonso Lastras al finalizar el encuentro entre Juárez vs Atlético de San Luis.

¿Por qué se pelearon Benjamín Galdames y Raymundo Fulgencio?

Hasta el momento, no se ha podido esclarecer los motivos por los que Benjamín Galdames y Raymundo Fulgencio empezaron a discutir, lo único que se sabe es que en el momento en el que se cruzaron los futbolistas, empezaron a hacerse de palabras.

Por lo que se escucha en el video, el que se muestra más molesto es el jugador de San Luis, Galdames que empezó a decirle a Raymundo que se meta con los hombres y no con mujeres.

“¿Te dolió?, métete con los hombres, poco hombre, con los hombres métete, no con las mujeres, eso es lo que eres, métete con los hombres, burro, con los hombres métete, no con las mujeres”.

Atletico San Luis and FC Juarez players nearly came to blows in the mixed zones.



Benjamin Galdames and Raymundo Fulgencio were seen arguing and almost fighting over a woman but the steward managed to separate them. pic.twitter.com/NOQ0dlgGHS — Football Fans Stuff (@officialffsnews) November 7, 2026

Por su parte, Fulgencio intentó acercarse pero fue separado de inmediato por personal del equipo de Juárez y solo lo invitó a que se acercara a él a un costado.

Al final, no terminó pasando a mayores ambos jugadores fueron separados y por el momento, ninguno de los dos equipos ha mencionado la posibilidad de alguna sanción.

Así terminó el Atlético de San Luis vs Juárez

Juárez, eliminado del Apertura 2026, consiguió su segunda victoria consecutiva, tercera del torneo, al vencer 1-0 al Atlético de San Luis. Con un gol de Estupiñán desde los once pasos, los Bravos se llevan los tres puntos, llegaron a 11 puntos en el torneo pero se mantienen lo más bajo de la tabla.

FINAL DE PARTIDO ⏱️🔚 🐎

Nos llevamos 3️⃣ puntos de San Luis Potosí.

Presentado por @TiendasSMart 🛒 pic.twitter.com/sDBHKG2i3X — FC Juárez (@fcjuarezoficial) November 7, 2026

Por su parte, San Luis necesitaba ganar para seguir en la lucha por un lugar a la Liguilla. Con el resultado, se complica su clasificación, aun tiene posibilidades pero depende de varios resultados.