La Selección Mexicana de Futbol sub-17 empezó con el pie derecho en el Mundial de la especialidad y buscará su segundo triunfo en la fase de grupos. Su victoria por la mínima diferencia ante Rumania en la jornada inaugural la deja muy bien parada en el sector y un triunfo frente a Camerún prácticamente significaría pasar a la siguiente ronda a falta de un juego.

Será este martes 24 de noviembre en punto de las 7:30 am cuando México y Camerún se vean las caras en el Campo 5 de la Apire Zone ubicado en Doha, Qatar. Cabe destacar que, el cuadro africano tendrá que salir con todo ya que perdió en la primera fecha contra Venezuela y ya tiene muy poco margen de error en busca de su pase a la fase de eliminación directa.

Datos del partido

México vs Camerún

Martes 24 de noviembre

7:30 am

Jornada 2 del Grupo K

Sigue el resultado por la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com

Finalmente, tendremos que estar pendientes para ver lo qu sucede entre Venezuela contra Rumania, compromiso que implica a rivales directos de la Selección Nacional Mexicana de Futbol sub-17. Un buen resultado tanto de sudamericanos como mexicanos en sus respectivos compromisos de la fecha 2 nos dejaría para la tercera fecha el duelo por el liderato.