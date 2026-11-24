La Selección Mexicana Sub-17 enfrenta a Camerún en la Jornada 2 del Grupo K del Mundial Qatar 2026.

Tras debutar con triunfo ante Rumania gracias a un gol de Adán Sánchez, el combinado dirigido por Jürgen Castañeda busca su segunda victoria para encaminar su pase a dieciseisavos de final y pelear por la cima del sector. Castañeda pidió mesura tras el estreno y subrayó la importancia de cuidar la posesión, atacar los espacios y evitar el choque físico ante un rival camerunés veloz y exigente. Los africanos buscan conseguir sus primeros puntos luego que perdieron ante Venezuela en su debut

Pronóstico del México vs Camerún hoy martes 24 de noviembre 2026

La Selección Mexicana Sub-17 parte con ligera ventaja para imponerse o al menos sumar en su segundo compromiso del Grupo K. Marcador Probable: 1-0 para el conjunto azteca.

Horario y dónde seguir en vivo el México vs Camerún

Horario: 7:30 horas (tiempo del centro de México

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