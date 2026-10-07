México 0-1 Chile: dónde ver EN VIVO y GRATIS por TV Azteca el resultado de la transmisión HOY martes 6 de octubre 2026, partido amistoso de la Fecha FIFA de Erik Lira y Armando González; marcador en línea y por internet

Este martes 6 de octubre se enfrentan México vs Chile en el Estadio Los Angeles Memorial Coliseum en punto de las 20:30 horas tiempo del centro de México.

Dónde mirar Selección de México vs Chile EN VIVO

El encuentro de México vs Chile será transmitido totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Siete.

La transmisión arranca en punto de las 20:20 horas tiempo del centro de México, con la narración y el analisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, David Medrano y Carlos 'Warrior' Guerrero.

México va por el primer triunfo en la era de Rafa Márquez 🔥 Una fecha FIFA atípica llega a su fin en un cuarto partido que si bien es amistoso tiene historia entre los involucrados, la Selección Azteca quiere levantar la mano en Los Angeles 🏟 #LaNuevaEra #MiSelecciónAzteca MÉXICO VS CHILE 🇲🇽 🆚 🇨🇱 📅 MARTES 6 DE OCTUBRE ⏰ 8:20 P.M. 📺Azteca Siete 💻 https://t.co/JVAWRjgCtd 📱 APP TV Azteca — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 6, 2026

Así llega México y Chile

México, llega de la mano de Rafael Márquez que sigue sin estrenarse con victoria como seleccionador. En sus últimos 3 juegos que ha disputado, empató 1-1 con Perú, 1-1 con Colombia y el sábado cayó 3-0 ante Estados Unidos.

Este es el cuarto y último partido de la fecha, por lo que la intención sería termianr con un triunfo y seguir probando variantes. Márquez tendrá las bajas de: Hirving Lozano, Luis Romo y Mateo Chávez suspendido tras la expulsión ante Estados Unidos.

Por otra parte, Chile llega con dos derrotas tras caer 0-1 ante Canadá y 2-4 ante Estados Unidos. Un proceso de renovación, con varios nombres jóvenes.

¿A qué hora empieza México vs Chile 2026?

El partido entre México y Chile de este 2026 comienza en punto de las 20:30 horas, tiempo del Centro de México, y será el último encuentro de los primeros 4 dirigidos por Rafa Márquez.

Alineación de México para enfrentar a Chile

Los hombres que manda Rafa Márquez en este cuarto partido para enfrentar a Chile son los siguientes: