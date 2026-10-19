México 0-0 España: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY lunes 19 de octubre de 2026, partido del Mundial Sub-17 Femenil de la FIFA; marcador online

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 arranca su participación en la Copa Mundial de la FIFA Marruecos 2026 frente a un rival de máxima exigencia: la selección de España. El encuentro marca la apertura de la actividad en el Grupo F en las instalaciones de la Academia Mohammed VI en Salé.

El conjunto azteca llega con la ilusión de dar la sorpresa e imponer condiciones desde el silbatazo inicial. Enfrente estará una potencia europea que históricamente pelea por los puestos de honor y buscará dominar la posesión del balón desde los primeros minutos. Una prueba de fuego para la zaga mexicana, que deberá mantener el orden táctico y aprovechar cada oportunidad a velocidad.

Un choque de alto impacto que definirá el rumbo de ambas escuadras en el certamen.

H2: Horario y dónde seguir en vivo México vs España

Horario: 9:00 horas tiempo del centro de México

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