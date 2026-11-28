Te puede interesar: Futbol mexicano EN VIVO: ver transmisión de partido GRATIS hoy sábado 28 de noviembre 2026 por TV Azteca

La Selección Mexicana Femenil tendrá una cita con el destino este sábado 28 de noviembre cuando se enfrente a su similar de Haití en la cancha del Texas Health Mansfield Stadium en donde buscará la victoria para asegurar su boleto a la Copa Mundial de la FIFA Femenil 2027.

El combinado mexicano luce como favorito para superar la instancia de los Cuartos de Final del Concacaf W Championship ante Haití, pero no se puede confiar ante un rival que puede dar la sorpresa.