La primera victoria de Rafael Márquez al mando de la Selección Mexicana de Futbol espera...no hay margen de error en la Sultana del Norte. Los ‘Reggae Boys’ vienen por el empate y dar la campanada en el torneo ante un México que necesita ir al frente desde el primer minuto y darle la vuelta a la serie.

Ve el partido en vivo: México vs. Jamaica: Ver Transmisión EN VIVO y GRATIS HOY martes 17 de noviembre, partido de vuelta de cuartos de final de la Nations League de la Concacaf 2026; streaming libre, en directo y por tv abierta | Azteca 7 En Vivo

¿En qué estadio se juega el México vs Jamaica de hoy martes 17 de noviembre?

El encuentro de vuelta por los Cuartos de Final entre México y Jamaica se llevará a cabo en el Estadio BBVA de Monterrey, el cual tiene una capacidad total de 53,500 espectadores, esto después de que se incrementó su aforo en 2,500 asistentes. En este estadio también se jugó el partido de 16avos de final de la justa mundialista de 2026, correspondiente a Países Bajos contra Marruecos.

¿A qué hora juega México vs Jamaica hoy?

El partido de México vs Jamaica está programado para comenzar en punto de las 20:30 horas, tiempo del Centro de México.