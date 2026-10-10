México vs Jamaica: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 9 de octubre, partido amistoso de la fecha FIFA

Este viernes 9 de octubre a las 19:00 horas tiempo del centro de México, se enfrenta México vs Jamaica en un partido amistoso Femenil en el Estadio Victoria de Aguascalientes, en el primero de dos partidos amistosos de la Fecha FIFA de octubre.

México vs Jamaica

Hora: 19:00 horas tiempo del centro de México

Lugar: Estadio Victoria de Aguascalientes

Así llega México y Jamaica

La Selección Mexicana llega luego de perder 3-1 en su último encuentro ante Australia, resultado que puso fin a una racha de diez partidos sin derrota.

Jamaica, empató su último encuentro ante Panamá 0-0. Una selección que tiene figuras como Khadija Shaw, del Manchester City, como una de sus principales referentes ofensivas.

El equipo dirigido por Pedro López aprovechará estos encuentros para ajustar su funcionamiento, probar futbolistas y encontrar su mejor alineación antes del Campeonato Concacaf W, torneo en el que buscará su clasificación a la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027.