La Selección Mexicana Sub-17 abre su camino en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2026 este sábado 21 de noviembre frente a Rumania en el cierre de la Jornada 1 del Grupo K.

El conjunto dirigido por Jürgen Castañeda llega con el peso de una historia ganadora en la categoría, con los títulos de 2005 y 2011, y con la mira puesta en sumar de a tres desde el arranque en un sector que completan Camerún y Venezuela. Del otro lado aparece una Rumania debutante absoluta en Mundiales Sub-17, un rival sin antecedentes oficiales frente al conjunto mexicano en esta división que buscará hacerse fuerte desde el orden para dar la primera sorpresa del grupo.

En lo futbolístico, México apostará por la dinámica y el desequilibrio en ataque con el delantero Da’vian Kimbrough como una de sus cartas principales, mientras el cuadro europeo intentará resistir los embates iniciales y lastimar en transición. Un debut exigente para medir la temple de esta generación.

Pronóstico del México vs Rumania hoy sábado 21 de noviembre 2026

México parte como ligero favorito para quedarse con los tres puntos en su presentación. Un marcador probable es una victoria cerrada para el conjunto azteca (2-1 o 2-0)

Horario y dónde seguir en vivo el México vs Rumania

Horario: 9:30 horas tiempo del centro de México

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