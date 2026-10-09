Miguel Martínez vs Nahuel Boncompagni: dónde ver EN VIVO y GRATIS la función de Box Azteca

El sábado trae consigo sus respectivas actividades del pugilismo, por lo que Azteca Deportes se viste de gala para transmitir este enfrentamiento de dos figuras del boxeo latinoamericano. En un siempre tenso México vs Argentina, este artículo te brinda la información para ver EN VIVO el Miguel Martínez vs Nahuel Boncompagni. Este enfrentamiento ocurrirá a altas horas de la noche de este 10 de octubre.

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¿Qué esperar de la pelea de Miguel Martínez vs Nahuel Boncompagni en Box Azteca?

Las noches de boxeo en TV Azteca tendrán este enfrentamiento de alto poder entre dos perfiles bastante interesantes. Miguel Martínez es un pugilista mexicano de 25 años que estuvo en los Juegos Olímpicos de París y que desde 2025 incursionó en el mundo del profesionalismo. Ahora, el duranguense se enfrentará a este argentino que quiere conquistar territorio mexicano.

Alan Nahuel Boncompagni ha ganado terreno en el entorno mexicano, pues ya peleó en varias oportunidades aquí. Le conocen como El Maldito y algunas fuentes indican cifras de su profesionalismo (incursionado desde 2021) con 10 victorias, 6 derrotas y 3 knockouts. Con 27 años, parece un pugilista ideal para medirse al peleador mexicano y entregar poder boxístico en la pantalla de Azteca Deportes.

¿Dónde ver la pelea Miguel Martínez vs Nahuel Boncompagni de Box Azteca?

Con esta intención de llevar al público mexicano las grandes peleas de box a nivel nacional e internacional, la pantalla de Azteca 7 se encargará de ofrecer este Miguel Martínez vs Nahuel Boncompagni. A las 17:00 se jugará el Bravos vs Xolos, a las 21:00 el Tigres vs Toluca y terminando las actividades de la Liga BBVA MX… sigue este combate boxístico.

También se les recuerda a todos, que los canales de TV abierta de Azteca tienen la disponibilidad de observarse en el sitio web. Abres la respectiva página de Azteca 7 o en su defecto de Azteca Deportes y buscas la sección EN VIVO… donde encontrarás este evento. Además, pueden descargar la app, disfrutar de este combate y de toda la oferta deportiva de box, futbol nacional, balompié internacional y más.