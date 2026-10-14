El mundo a los pies de Gilberto Mora

Lo que resulta bastante sorpresivo con Gilberto Mora no es su talento futbolístico, sino la capacidad de mostrarlo en contextos donde era - hasta hoy - menor de edad. El muchacho debutó a los 15 años y desde ahí el mundo le vio en torneos internacionales… siempre siendo referente aunque todavía se le considerara un niño. Por eso, diversas figuras del futbol internacional se rinden ante el futbol que despliega el mexicano.

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¿Quiénes se han rendido ante el futbol de Gilberto Mora?

En México la figura de Gilberto Mora se convirtió en una referencia del presente y el futuro. Pero su nivel fue tan notorio que jugó sus primeros minutos en primera división a los 15 años, un Mundial Sub-20 a los 16, fue campeón de una Copa Oro a los 16 y 265 días… mientras que fue titular con México alos 17 en un Mundial en suelo azteca. Por ello, algunas estrellas mundiales han reconocido al nacido en Chiapas.

En el contexto del Mundial de 2026:

“¿Mi momento favorito del día? El abrazo entre Mbappé y Deschamps. Fue un gran momento. Pero voy a ir por otro momento: el partido de Gilberto Mora, de 17 años, jugando con México” - Zlatan Ibrahimovic

“Lo de Mora también fue muy destacado. No nos olvidemos del pequeño niño jugando en el mediocampo, por momentos controlando el juego, entendiendo que a veces se necesitaba pausa y no siempre ir al contraataque” - Thierry Henry

Palabras del astro argentino en una campaña reciente donde se destacan jóvenes internacionales:

“Madurez, calidad y técnica” - Lionel Messi

Una leyenda del banquillo como El Loco:

“La idea que tengo de Mora es positiva. Sobre todo porque no se nota que es tan joven como es, tan pequeño de estatura como es y tan aparentemente 'débil' como parece… Lo veo un jugador... en la forma de entender el fútbol, un fútbol simple, práctico, incisivo, la palabra maduro no aplica, pero es práctico, incisivo y efectivo” - Marcelo Bielsa

Incluso en el ámbito de redes sociales, uno de los más grandes de habla hispana lo dejó claro tras los visto en la Copa del Mundo:

“Por cierto, lo de Gil Mora es un auténtico espectáculo este chaval. Yo no sé de dónde ha salido, pero algo tengo claro, es buenísimo. Tito Floren, míralo, por favor” - Ibai Llanos

¿Qué pasará con Gilberto Mora en los próximos mercados de fichajes?

Evidentemente con los ojos del mundo observando, Gilberto Mora convenció básicamente a todos de que es una estrella mundial. Con eso en mente, la gran pregunta del millón es por qué equipo fichará al cumplir ya los 18 años. La información más reciente habla de una fuerte puja del futbol inglés. Pero parece que el movimiento se logrará al estilo sudamericano, viéndole como una pieza de presente y futuro, donde se invertirán cifras millonarias.