Necaxa compró a jugador de Chivas en plena fase regular del Torneo Apertura 2026

Los Rayos del Necaxa empiezan a mover el mercado de transferencias en pleno Torneo Apertura 2026. El cuadro hidrocálido se hizo de la carta de Francisco Méndez, procedente de las Chivas del Guadalajara y así, tienen defensa central para rato.

De acuerdo a información del periodista César Luis Merlo, la directiva del Necaxa llegó a un acuerdo con su similar del ‘Rebaño Sagrado’ para hacerse de la carta del futbolista de 21 años que salió de la cantera rojiblanca. Méndez llegó a los Rayos procedente del Tapatío de la Liga de Expansión y registró 207 minutos bajo el mando del estratega peruano Juan Reynoso.

¿Cuánto vale Méndez?

El portal especializado Transfermarkt pone un precio de 500 mil euros al jugador nacido en Tepatitlán y podría ser un referente de la primera línea necaxista en los próximos años.

Merlo también señaló que Francisco firmó hasta 2030 con la entidad necaxista y buscará llenarle el ojo al estratega peruano en el último partido de la fase regular del Apertura 2026 cuando sus pupilos se vean las caras con unos Gallos Blancos de Quéretaro que aún sueñan con meterse a la liguilla del futbol mexicano.

Cabe destacar que, Méndez también ha defendido la camiseta de la Selección Mexicana en categorías juveniles, por lo que no podemos descartar que en algún momento vuelva al combinado nacional