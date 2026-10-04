NFL HOY domingo 4 de octubre 2026; partidos y horarios de la Semana 4 de la temporada 2026

La Semana 4 de la temporada 2026 de la NFL vive su jornada dominical este 4 de octubre, ofreciendo un banquete imperdible con encuentros divisionales e interconferencia que prometen emociones. Tras el arranque del jueves con el triunfo de Cleveland Brown sobre Pittsburgh Steelers, el plato fuerte de hoy domina la agenda deportiva mundial.

La acción matutina comenzó temprano con el tradicional partido internacional en Londres, donde los Indianapolis Colts y los Washington Commanders miden fuerzas en el Tottenham Hotspur Stadium.

Bloque matutino (11:00 horas del centro de México)

El emparrillado se enciende con una cartelera simultánea repleta de duelos de alto voltaje:

Dallas Cowboys vs. Houston Texans : El clásico texano acapara reflectores con pronóstico reservado.

: El clásico texano acapara reflectores con pronóstico reservado. New England Patriots vs. Buffalo Bills : Choque divisional crucial en el Este de la AFC.

: Choque divisional crucial en el Este de la AFC. Los Angeles Rams vs. Philadelphia Eagles : Duelo de titanes en la NFC con aspiraciones de postemporada.

: Duelo de titanes en la NFC con aspiraciones de postemporada. Green Bay Packers vs. Tampa Bay Buccaneers : Dos contendientes de la Conferencia Nacional cara a cara.

: Dos contendientes de la Conferencia Nacional cara a cara. New York Jets vs. Chicago Bears: Choque defensivo crucial donde los Jets buscan frenar a los Bears

Choque defensivo crucial donde los Jets buscan frenar a los Bears Jacksonville Jaguars vs. Cincinnati Bengals: Duelo aéreo imperdible entre la ofensiva de Bengals y Jaguars

Duelo aéreo imperdible entre la ofensiva de Bengals y Jaguars Tennessee Titans vs. Baltimore Ravens: Ravens buscará imponer su poderío terrestre ante unos urgidos Titans

Ravens buscará imponer su poderío terrestre ante unos urgidos Titans Arizona Cardinals vs. New York Giants: Duelo de alto voltaje entre Cardinals y unos urgidos Giants

Bloque vespertino y nocturno (14:00 horas del centro de México)

Conforme avance la tarde, la intensidad subirá de nivel con los encuentros de la tarde y el cierre estelar dominical:

Miami Dolphins vs. Minnesota Vikings (14:05 horas): Duelo ofensivo imperdible donde Vikings intentará doblegar a los Dolphins

(14:05 horas): Duelo ofensivo imperdible donde Vikings intentará doblegar a los Dolphins Kansas City Chiefs vs. Las Vegas Raiders (14:25 horas): Feroz batalla en el Oeste de la AFC.

(14:25 horas): Feroz batalla en el Oeste de la AFC. Los Angeles Chargers vs. Seattle Seahawks (14:25 horas): Choque físico clave donde los Chargers buscarán superar a Seattle

(14:25 horas): Choque físico clave donde los Chargers buscarán superar a Seattle Denver Broncos vs. San Francisco 49ers (14:25 horas): Duelo defensivo clave donde los 49ers enfrentarán a los Broncos

(14:25 horas): Duelo defensivo clave donde los 49ers enfrentarán a los Broncos Sunday Night Football: Detroit Lions vs. Carolina Panthers (18:20 horas), un cierre imperdible bajo las luces de la noche.

La jornada se complementará este lunes con el tradicional Monday Night Football entre los Atlanta Falcons y los New Orleans Saints.

