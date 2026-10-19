Lo que dejo la Semana 6 de la NFL 2026: remontadas de película, récords de Mahomes y un Josh Allen de otro planeta

La NFL encontró otra manera de recordarle al público que un partido no termina cuando un equipo parece tenerlo perdido. A veces, el reloj se convierte en el último rival; otras, una jugada desafía la lógica y cambia una tarde entera. La Semana 6 tuvo de todo, desde remontadas de dos dígitos hasta victorias decididas en los últimos segundos, con quarterbacks capaces de transformar una situación desesperada en una oportunidad para la historia.

Antes de concluir el sexto domingo, la temporada ya acumulaba 31 partidos decididos con una anotación ganadora durante los últimos cinco minutos del cuarto periodo o en tiempo extra, la cifra más alta registrada hasta la Semana 6. Además, 56 encuentros habían terminado con una diferencia de ocho puntos o menos, el segundo registro más elevado para este momento de una campaña, solamente por detrás de los 57 de 2022.

La NFL no está entregando únicamente partidos cerrados. Está convirtiendo cada domingo en una prueba de resistencia para jugadores, entrenadores y aficionados.

La NFL encontró un nuevo récord para los finales de infarto

Los partidos definidos en los últimos cinco minutos o en tiempo extra alcanzaron 31 hasta la Semana 6, la mayor cantidad en la historia de la liga para esta altura del calendario. El dato explica por qué tantos equipos llegan al último cuarto sin margen para pestañear.

También hubo 12 encuentros en los que un equipo remontó una desventaja de al menos 10 puntos durante la segunda mitad para ganar. Solamente las temporadas de 1989, 2011 y 2022 habían registrado más remontadas de ese tipo a estas alturas.

Pittsburgh levantó una desventaja de 16-3 para derrotar 26-19 a Tampa Bay en tiempo extra; Tennessee remontó ante Indianapolis para ganar 26-20, y Cleveland encontró el gol de campo que necesitaba para imponerse 13-10 a Baltimore. Tres partidos, tres maneras de escapar de una derrota que parecía tomar forma.

Patrick Mahomes alcanzó las 100 victorias y volvió a mirar a Tom Brady

Mahomes llegó a su triunfo número 100 como titular en temporada regular con la victoria de Kansas City por 22-6 ante los Chargers. Lo consiguió en 131 partidos, la misma cantidad que necesitó Tom Brady para alcanzar esa marca.

La comparación tiene un valor especial porque Brady convirtió la regularidad en una de las grandes virtudes de su carrera. Mahomes, en cambio, ha construido su reputación alrededor de la improvisación, los pases fuera de plataforma y una capacidad para alterar el rumbo de un partido cuando la jugada diseñada deja de existir.

QB1 keepin' it 💯 @PatrickMahomes https://t.co/c5PHoEMv3v — Kansas City Chiefs (@Chiefs) October 18, 2026

El domingo lanzó para 272 yardas y condujo a unos Chiefs que mejoraron su récord a 5-0. Kenneth Walker III aportó 128 yardas terrestres y dos touchdowns en una tarde en la que la defensa de Kansas City también hizo su trabajo, con cuatro capturas sobre Justin Herbert.

La temporada pasada había terminado con los Chiefs fuera de los playoffs y Mahomes lesionado. Seis semanas después del comienzo de la campaña, el quarterback vuelve a colocar a Kansas City en la conversación de los candidatos y a su nombre junto al de Brady en los libros de récords.

Josh Allen volvió a hacer cosas de otro planeta

En Las Vegas, Josh Allen volvió a demostrar que una jugada rota puede convertirse en una de las mejores de la tarde. El quarterback de Buffalo escapó de una captura casi segura y lanzó un pase de 12 yardas a Keon Coleman con un movimiento poco ortodoxo, más parecido a un lanzamiento de bala que a la mecánica habitual de un quarterback.

Coleman atrapó el balón para touchdown y Allen empató el récord de la franquicia de Buffalo, establecido por Jim Kelly, con 258 pases de anotación. Los Bills terminaron imponiéndose 33-30 a los Raiders, después de que Las Vegas remontara para igualar el marcador a 23 puntos.

JOSH ALLEN DOING JOSH ALLEN THINGS!!!! 📺: CBS https://t.co/F0GGilwmd6 — Buffalo Bills (@BuffaloBills) October 18, 2026

Allen completó 23 de 33 pases para 255 yardas y dos touchdowns. James Cook añadió 95 yardas por tierra y la anotación que puso a Buffalo al frente en el último cuarto.

La jugada con Coleman retrata lo que hace especial a Allen. Tiene fuerza para lanzar desde posiciones incómodas, potencia para escapar de los defensivos y movilidad suficiente para convertir una jugada condenada al fracaso en una oportunidad de touchdown. No siempre necesita que la ofensiva funcione según el diseño original. A veces, su talento consiste precisamente en romperlo.

La victoria dejó a Buffalo con marca de 5-1 y confirmó que Allen puede resolver partidos incluso cuando el rival encuentra la manera de regresar.

Los Texans ganaron en Londres con el reloj como enemigo

Houston y Jacksonville abrieron el domingo con un partido que pareció decidido hasta que dejó de estarlo. Los Texans derrotaron 34-31 a los Jaguars con un gol de campo de Ka'imi Fairbairn de 49 yardas en los últimos segundos.

C.J. Stroud lanzó para 312 yardas y tres touchdowns en una victoria que exigió mucho más que una buena actuación ofensiva. Jacksonville llegó con tres triunfos consecutivos y la oportunidad de afianzarse en la cima de la AFC Sur, pero Houston resistió y encontró la última respuesta.

El resultado también tuvo un componente de recuperación. Los Texans habían comenzado la campaña con cuatro derrotas consecutivas antes de vencer a Tennessee en la Semana 5. El triunfo en Londres prolongó su reacción y los devolvió a la pelea divisional.

Aaron Rodgers y Jalen Ramsey salvaron a Pittsburgh

Los Steelers remontaron una desventaja de 13 puntos y vencieron 26-19 a Tampa Bay en tiempo extra. Aaron Rodgers lanzó para 253 yardas y dos touchdowns, mientras Jalen Ramsey registró 10 tacleadas, cuatro placajes para pérdida de yardas y dos capturas.

Ramsey firmó una combinación estadística que ningún defensive back había conseguido en un solo partido desde el año 2000. Rodgers, por su parte, alcanzó los 255 partidos con al menos un pase de touchdown contando temporada regular y playoffs, para superar a Peyton Manning y colocarse cuarto en la lista histórica.

JALEN RAMSEY CALLS GAME! STEELERS WIN 🗣️ https://t.co/MYHqLZM0jO — NFL (@NFL) October 18, 2026

Fue una victoria construida desde dos posiciones distintas. Rodgers puso en marcha la ofensiva cuando Pittsburgh más lo necesitaba; Ramsey convirtió la defensa en una amenaza constante. En tiempo extra, los Steelers terminaron por inclinar un partido que habían comenzado perdiendo por 16-3.

Arizona arruinó la tarde de los Rams y Cleveland encontró oxígeno

Los Cardinals vencieron 18-16 a Los Angeles Rams con seis goles de campo de Chad Ryland. El último, en los instantes finales, terminó por inclinar un partido en el que Arizona encontró la manera de sumar puntos sin necesidad de visitar la zona de anotación.

Para los Rams, la derrota fue otro recordatorio de que el talento ofensivo no siempre garantiza tranquilidad. Arizona aprovechó sus oportunidades y convirtió cada posesión productiva en una diferencia decisiva.

Cleveland también encontró motivos para celebrar. Los Browns derrotaron 13-10 a Baltimore con un gol de campo de Andre Szmyt en los últimos segundos. Tennessee, por su parte, venció 26-20 a Indianapolis y consiguió una remontada que le permitió evitar otra tarde de frustración.

La Semana 6 dejó así una conclusión difícil de ignorar. Los partidos cerrados ya no son una rareza del calendario. Son una de las marcas de esta temporada, una en la que las ventajas se evaporan y las victorias suelen pertenecer a quien conserva la calma durante una jugada más.