Julián Quiñones volvió a firmar una actuación brillante cónsul equipo tras anotar un doblete en la goleada de Al Qadsiah 5-1 sobre Al-Ahli Dubai en la Jornada 5 de la Liga de Campeones AFC, resultado con el que el delantero de la Selección Mexicana empató el histórico récord del pentapichichi Hugo Sánchez como el futbolista mexicano con más goles en un mismo año natural, al alcanzar las 43 anotaciones en 2026.

El atacante azteca fue la pieza central de una exhibición ofensiva contundente por parte del conjunto saudí, que resolvió el compromiso con autoridad de principio a fin y sumó tres puntos vitales en el certamen continental. Con sus dos tantos frente al cuadro emiratí, Quiñones igualó la marca impuesta por el histórico goleador del Real Madrid en 1986, consolidando uno de los registros individuales más destacados de su carrera profesional y reafirmando su condición de referente en el ataque de Al Qadsiah.

🤯 🇲🇽 EL GOLAZO QUE LE ANOTO JULIAN QUIÑONES AL MINUTO 3' AL EQUIPO DE JARDINE JAJAJA pic.twitter.com/JbkDlpl2JI — Alee (@ImAleeJeje) November 24, 2026

13 goles de Julián Quiñones en lo que va de la temporada 🤯



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Posición en la tabla del Al Qadsiah en la Liga de Campeones AFC

Más allá de la hazaña individual, la victoria tiene un impacto directo en las aspiraciones internacionales del club. Gracias al contundente 5-1, Al Qadsiah escaló hasta el segundo puesto del Grupo Oeste de la Liga de Campeones AFC, llegando a 11 unidades en cinco partidos disputados. El balance mantiene al conjunto saudí en zona privilegiada de clasificación y en plena pelea por la cima del sector a falta de las últimas jornadas de la fase de liga.

El presente goleador del delantero mexicano se ha sostenido a lo largo de todo el calendario 2026, combinando efectividad tanto en las competiciones domésticas de Arabia Saudita como en el escenario continental. Su capacidad para atacar los espacios, imponerse en el juego físico dentro del área y definir en momentos clave ha resultado determinante para el funcionamiento colectivo de su equipo.