Aunque el Club América podría tener bajas, hay una estadística que confirma la regularidad que ha mantenido durante la última década en la Liga BBVA MX. Las Águilas encabezan la clasificación de puntos acumulados en los últimos 20 torneos cortos (10 años), por encima de otros clubes protagonistas del futbol mexicano.

Así como el América planea cambios, sus números históricos lo mantienen en una posición privilegiada. De acuerdo con las estadísticas recopiladas por Dinastía Águila, el conjunto azulcrema suma 660 unidades en estos 10 años, una cifra que ningún otro equipo ha conseguido superar. Sin dudas, números de un equipazo que sabe cómo mantenerse en lo más alto.

Foto oficial del Club América América, con cuadro incompleto ante Tigres; ¿qué jugador no estará disponible? (X: América)

América conquistó 4 títulos de Liga MX en la última década

El dominio del América también se refleja en los campeonatos obtenidos durante estos años. En esta década, el equipo consiguió 4 títulos de liga: Apertura 2018, Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024 (incluyendo tricampeonato).

La conquista del Apertura 2024 tuvo un significado especial, pues permitió que las Águilas se convirtieran en tricampeonas del futbol mexicano. Además, el Clausura 2024 estuvo acompañado por la obtención del Campeón de Campeones y la Supercopa.

América en el Apertura 2026 ¿Qué jugador es el de máxima confianza del América? (X: América)

Con esos resultados, el América llegó a 16 campeonatos de Primera División en la época profesional y se mantiene como el máximo ganador de la historia del futbol mexicano. Ahora, sueña con volver a campeonar con Guillermo Almada.

Los 10 equipos con más puntos en los últimos 20 torneos

La clasificación de puntos acumulados en los últimos 10 años, coloca al América en el primer puesto. Monterrey y Tigres completan el podio, mientras que Cruz Azul y Toluca también aparecen entre los cinco mejores.

Club América: 660 puntos. Rayados de Monterrey: 625 puntos. Tigres de la UANL: 615 puntos. Cruz Azul: 585 puntos. Deportivo Toluca FC: 565 puntos. Club León: 528 puntos. Chivas de Guadalajara: 516 puntos. Pachuca: 504 puntos. Santos Laguna: 485 puntos. Pumas UNAM: 477 puntos.

¿América se despide de Ramón Juárez ¿Qué jugador podría dejar al América para el siguiente torneo? (X: América)

La diferencia entre América y Monterrey es de 35 puntos, mientras que la ventaja sobre Tigres alcanza las 45 unidades. Así, las Águilas sostienen el primer lugar de una estadística que contempla 20 torneos cortos y resume su regularidad en 10 años.