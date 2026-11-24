Este miércoles 25 de noviembre del 2026, inicia la actividad de la Liguilla y el primer encuentro encargado de iniciar con las emociones es el Toluca vs Atlas de los Cuartos de Final.

La app en la que puedes ver el Toluca vs Atlas EN VIVO

La liguilla del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX la vas a poder ver EN VIVO y GRATIS por la App de TV Azteca Deportes.

En ella podrás ver la transmisión en vivo y gratis del duelo de ida de cuartos de final entre Toluca vs Atlas, además, de otros partidos que vamos a confirmar conforme se vayan concretando las semifinales y la final.

La app de TV Azteca Deportes la puedes poner en cualquier dispositivo móvil, ésta disponible tanto para los Iphone y los celulares Android y algún dispositivo como tablet. En tu dispositivo ve a la App Store o Playstore y baja la App de TV Azteca Deportes.

Horario del Toluca vs Atlas

El encuentro de Toluca vs Atlas esta programado para iniciar la transmisión en punto de las 19 horas tiempo del centro de México.

Pero la transmisión de TV Azteca Deportes comienza desde las 18:50 horas tiempo del centro de México, para que puedas disfrutar el partido entre Toluca y Atlas.

El juego va a tener la narración y el analisis de Christian Martinoli, Luis García, Zague, David Medrano y Carlos ‘Warrior’ Guerrero.