Así como el futbol internacional deja noticias increíbles, el Barcelona consiguió asegurar su presencia en una nueva competición organizada por la FIFA. El conjunto azulgrana tendrá representación en el primer Mundial de Clubes Femenil, que se disputará en Estados Unidos, en 2028.

Mientras muchos se preguntan si Lionel Messi regresará a Barcelona, en el equipo femenil ya tienen un motivo para celebrar: el Barça Femení consiguió su clasificación gracias al título de la UEFA Women’s Champions League 2025/26, por lo que será uno de los 19 clubes que participen en la edición inaugural del certamen.

BARCELONA FEMENIL

El Barcelona Femenil clasifica al Mundial de Clubes 2028

El conjunto azulgrana, dirigido por Pere Romeu, consiguió su boleto por haber ganado la máxima competición europea en la temporada 2025/26. De esta manera, tendrá la oportunidad de competir por el primer título mundial de clubes en la categoría femenil que organiza la FIFA.

Otros equipos ya clasificados al Mundial de Clubes Femenil 2028

El torneo se celebrará del 5 al 30 de enero de 2028 en Estados Unidos y contará con 19 equipos. Hasta el momento, la FIFA ya tiene confirmados a 10 participantes, entre ellos el Barcelona, que será uno de los representantes del futbol europeo.

La inolvidable temporada del Barcelona Femenil

La lista de clasificados también incluye al Arsenal, campeón de la Champions League Femenina 2024/25; Wuhan Jiangda y Naegohyang Women’s FC, por Asia; Gotham FC y Club América, por Concacaf; Corinthians y Cruzeiro, por Sudamérica; además de TP Mazembe y ASFAR, representantes de África.

Barcelona no había clasificado al primer Mundial de Clubes varonil

La clasificación del equipo femenino también contrasta con lo ocurrido con el Barcelona varonil, que no consiguió un lugar en el primer Mundial de Clubes de la FIFA, disputado en 2025.

Barcelona femenil Champions (Reuters)

El conjunto catalán quedó fuera por el sistema de clasificación basado en los resultados de la Champions League entre 2021 y 2024 y el límite de dos clubes participantes por país (salvo que hubiera más campeones de la Champions League).

En el caso de España, el Real Madrid obtuvo una plaza como campeón europeo y el Atlético de Madrid consiguió la otra. Por ese motivo, el Barcelona no pudo participar en aquella edición.

Ahora, el Barça Femení sí tendrá presencia en el estreno de este nuevo torneo, que reunirá a 19 equipos de distintas confederaciones en enero de 2028.