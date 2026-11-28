El Deportivo Toluca sufrió de más en el Estadio Jalisco, pero al final, se metió en las semifinales del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El Atlas de Guadalajara empató 2-2 con el equipo mexiquense, sin embargo, el global se lo llevaron los pupilos de Antonio Mohamed por 4-2.

Con ello, los Diablos Rojos se metieron entre los cuatro mejores del certamen y ya esperan rival para soñar con una posible nueva final. Cabe destacar que, Alexis Vega y Helinho fueron los héroes del partido tras convertir en la parte complementaria para dejar tendidos a los Rojinegros del Atlas.

Finalmente, tenemos al quinto lugar de la tabla en semifinales y tendremos que ver si los equipos de la parte baja avanzar para concretar si el Toluca cierra o abre en casa.

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