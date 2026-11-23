La fase regular llegó a su fin y la Liguilla del futbol mexicano ya tiene a sus protagonistas. Tras disputarse la Jornada 17, los ocho equipos que buscarán el campeonato están listos para los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Las eliminatorias se disputarán a ida y vuelta entre el miércoles 25 y el domingo 29 de noviembre, prometiendo emociones de alto voltaje desde el silbatazo inicial.

El superlíder Guadalajara, que cerró la campaña en la cima con 33 unidades tras vencer a Cruz Azul, se medirá ante el octavo clasificado, Pachuca (25 puntos). La serie arrancará el jueves 26 de noviembre en el Estadio Hidalgo a las 19:00 horas, mientras que el boleto a semifinales se definirá el domingo 29 de noviembre en el Estadio Akron a las 19:07 horas.

Por su parte, Cruz Azul, sublíder general con 32 puntos, chocará contra León, séptimo de la tabla con 26 unidades. La Máquina visitará el Estadio León para el duelo de ida el jueves 26 de noviembre en punto de las 21:10 horas, y cerrará la llave como local el domingo 29 de noviembre en el Estadio Banorte a las 21:00 horas.

Uno de los cruces más atractivos enfrentará al tercer lugar, América (30 puntos), ante el sexto sembrado, Monterrey (27 unidades). Las hostilidades comenzarán el miércoles 25 de noviembre en el Estadio BBVA a las 21:10 horas, dejando la resolución definitiva para el sábado 28 de noviembre en el Estadio Banorte a las 21:10 horas.

Finalmente, la llave más pareja en el papel la protagonizarán Atlas (cuarto con 28 puntos) y Toluca (quinto con 27 unidades). Los Diablos Rojos abrirán en casa el miércoles 25 de noviembre en el Estadio Nemesio Diez a las 19:00 horas, y la vuelta se jugará el sábado 28 de noviembre en el Estadio Jalisco a las 19:00 horas.

Agenda completa de Cuartos de Final (Hora del Centro de México)

Miércoles 25 de noviembre

Toluca vs Atlas | Estadio Nemesio Diez | 19:00 horas

Monterrey vs América | Estadio BBVA | 21:10 horas

Jueves 26 de noviembre

Pachuca vs Guadalajara | Estadio Hidalgo | 19:00 horas

León vs Cruz Azul | Estadio León | 21:10 horas

Sábado 28 de noviembre

Atlas vs Toluca | Estadio Jalisco | 19:00 horas

América vs Monterrey | Estadio Banorte | 21.10 horas

Domingo 29 de noviembre

Guadalajara vs Pachuca | Estadio Akron | 19:07 horas

Cruz Azul vs León | Estadio Banorte | 21:00 horas