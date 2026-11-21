Empieza a oler a la liguilla del Torneo Apertura 2026 y ya tenemos la primera serie de cuartos de final definida; Atlas de Guadalajara contra los Diablos Rojos del Toluca. El empate entre el cuadro de Hernán Crespo en la frontera norte del país ante los Bravos de Juárez y la derrota de los Diablos Rojos del Toluca en el Estadio Hidalgo frente a los Tuzos del Pachuca fueron suficiente para dejarlos en el cuarto y quinto lugar respectivamente.

Los Rojinegros buscaban quedar dentro de los top-4 de la clasificación general y recibir el duelo de vuelta en la serie de cuartos de final. Aunque Toluca llevaba mano por su mejor diferencia de goles, su caída ante los dirigidos por Benjamín Mora ayudó al Atlas en quedarse con mejor posición.

Goleada choricera en fase regular

Antonio Mohamed buscará replicar lo hecho en la jornada 8 cuando su Toluca goleó 5-2 a los Rojinegros del Atlas y dejó grandes sensaciones en el campo de juego. En dicho encuentro, se hicieron presentes en el marcador Federico Viñas y Paulinho, además de Alexis Vega desde el manchón penal.

Cabe destacar que, el Atlas es el único equipo que estará en la liguilla del Torneo Apertura 2026 con diferencia de goles negativa con un -3, muy diferente al +12 que pueden presumir los Diablos Rojos.